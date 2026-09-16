La inesperada confesión del hijo de Emanuel Ortega sobre su papá y Julieta Prandi tras su casamiento

En ese sentido, el hijo del cantante remarcó que la felicidad de Emanuel también repercute directamente en él. “Eso me pone muy feliz por él”, sostuvo, con emoción, al referirse al presente sentimental de su papá.

Pero además, Bautista Ortega aclaró que Julieta Prandi no comenzó a formar parte de la familia recién a partir de la boda. Según explicó, la modelo fue aceptada desde el comienzo y con el tiempo se convirtió en una integrante más del clan.

“Obviamente la aceptamos desde el primer día a Julieta. Siempre fue una más de la familia, pero hoy se puede decir que se oficializó y ya es Ortega”, comentó con humor sobre el casamiento que finalmente selló legalmente el vínculo entre la conductora y Emanuel Ortega.

Por otro lado, Bautista también contó cómo recibió la noticia de que su padre y Julieta habían decidido casarse. Según relató, no hubo una convocatoria familiar ni una reunión especialmente preparada para anunciar la decisión. Todo ocurrió de manera mucho más espontánea.

“Me dijo: ‘Tenemos algo para contarte con Julieta’. Me dijeron que se iban a casar, me mostraron el anillo y obviamente me puse muy contento por los dos”, recordó el joven al reconstruir aquel momento.

Incluso, explicó que se enteró prácticamente de casualidad, ya que había ido a la casa de su padre sin saber que recibiría semejante noticia. “No es que me llamó para reunirnos. Fue espontáneo. Fui a la casa de casualidad y me contó. Porque si no, no sé si me contaba”, cerró entre risas.

De esta manera, las declaraciones de Bautista Ortega dejaron expuesto el cariño que mantiene con Julieta Prandi y la buena recepción que tuvo la modelo dentro de la familia desde el comienzo de su relación con Emanuel. Sus palabras se dieron justamente el día en que la pareja decidió convertir en oficial, ante la ley, una historia de amor que comenzó seis años atrás.

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Qué dijo Ana Paula Dutil sobre el casamiento de su ex, Emanuel Ortega, con Julieta Prandi

Emanuel Ortega y Julieta Prandi celebraron este martes su casamiento después de seis años de relación y dieron así un nuevo paso en su historia de amor. La ceremonia civil tuvo gran repercusión y, en medio de la cobertura, surgieron interrogantes vinculados a la familia del cantante.

Uno de los detalles que llamó la atención fue la ausencia de los hermanos de Emanuel, lo que rápidamente generó distintas versiones. Ante esta situación, Karina Iavícoli decidió hablar con Ana Paula Dutil, expareja del músico y madre de sus hijos, India y Bautista.

Durante la emisión de LAM, la periodista contó qué le respondió la modelo al consultarla por el casamiento y cuál fue su postura frente a la unión de su ex con Julieta.

“Ella es amorosa. Y en líneas generales, obviamente agradece siempre el respeto”, explicó Iavícoli antes de compartir parte del intercambio que mantuvieron.

Según relató, le comentó sobre sus hijos y recibió una contundente respuesta: “La quieren mucho a Julieta. Y eso dice mucho para mí y me parece muy importante. Siempre el amor se celebra”.

Además, Ana Paula Dutil aprovechó para enviarles sus mejores deseos a los recién casados: “Les deseo lo mejor, que sean muy felices”.

Sin embargo, también marcó distancia de la exposición y prefirió no profundizar sobre el tema: “No quiero hablar en este momento porque es el momento de Julieta y Emanuel”.