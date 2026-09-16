Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

12 + 6 = 18

La expresión queda así: 27 × 4 + 21 + 7 - 18 + 28

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

27 × 4 = 108

La expresión queda así: 108 + 21 + 7 - 18 + 28

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

108 + 21 = 129 |

129 + 7 = 136 |

136 - 18 = 118 |

118 + 28 = (?)

Resultado final: 146

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mantener activo el razonamiento de una manera simple y entretenida.