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Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 27 × 4 + 21 + 7 - (12 + 6) + 28.

Leé también Desafío Matemático: el desafío está en los paréntesis
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: el desafío está en la clave inicial

1) Paréntesis

Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.

12 + 6 = 18

La expresión queda así: 27 × 4 + 21 + 7 - 18 + 28

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

27 × 4 = 108

La expresión queda así: 108 + 21 + 7 - 18 + 28

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

108 + 21 = 129 |

129 + 7 = 136 |

136 - 18 = 118 |

118 + 28 = (?)

Resultado final: 146

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mantener activo el razonamiento de una manera simple y entretenida.

En pocas palabras

u

Resumen generado por Thinkindot AI
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