Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 27 × 4 + 21 + 7 - (12 + 6) + 28.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 27 × 4 + 21 + 7 - (12 + 6) + 28.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.
12 + 6 = 18
La expresión queda así: 27 × 4 + 21 + 7 - 18 + 28
Después se resuelve la multiplicación pendiente.
27 × 4 = 108
La expresión queda así: 108 + 21 + 7 - 18 + 28
Por último, se avanza de izquierda a derecha.
108 + 21 = 129 |
129 + 7 = 136 |
136 - 18 = 118 |
118 + 28 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mantener activo el razonamiento de una manera simple y entretenida.
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