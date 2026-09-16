Tragedia antes del show de Stray Kids: qué dijo la productora tras la muerte de una adolescente

El comunicado de la productora

Tras conocerse el fallecimiento, DF Entertainment expresó sus condolencias a la familia y a los seres queridos de la adolescente. La empresa señaló que mantiene contacto directo con los allegados y que colabora con las autoridades en la investigación del caso.

Además, la productora evitó adelantar hipótesis sobre las circunstancias del fallecimiento y señaló que cualquier información adicional deberá ser brindada por los organismos oficiales que intervienen en la investigación.

Mientras se desarrollaban estas actuaciones, Stray Kids realizó su segunda y última presentación en el país, en el marco de su recorrido por Latinoamérica durante septiembre.

El mensaje de Stray Kids antes del show

La muerte ocurrió antes de la segunda presentación de Stray Kids en la Argentina, que formó parte del festival STRAYCITY.

Antes de comenzar el espectáculo, los integrantes del grupo surcoreano realizaron un homenaje a la joven. En una pantalla gigante del predio se proyectó un mensaje en el que expresaron su tristeza por la pérdida y acompañaron a la familia y a los seres queridos.

“Nos entristeció profundamente saber que un fan del festival de Straycity murió trágicamente después de experimentar una emergencia médica repentina antes de entrar”, expresaron.

Luego agregaron: “Estamos profundamente tristes por esta pérdida y nos gustaría expresar nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y seres queridos durante este momento difícil”.

Finalmente, los artistas pidieron al público que se sumara al homenaje con un minuto de silencio en memoria de la adolescente.