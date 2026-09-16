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Tragedia en San Isidro

Tragedia antes del show de Stray Kids: qué dijo la productora tras la muerte de una adolescente

La joven tenía 16 años y se descompensó en las inmediaciones del Hipódromo de San Isidro. Fue trasladada al hospital, donde murió pese a las maniobras de reanimación. Antes del show, el grupo surcoreano pidió un minuto de silencio.

El comunicado de los organizadores tras la muerte de una adolescente antes del recital de Stray Kids

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El hecho ocurrió alrededor de las 19 del lunes 14 de septiembre, en las inmediaciones del predio y antes de que la adolescente pudiera ingresar al festival.

Según informó DF Entertainment, la productora responsable del evento, el personal de emergencias intervino de inmediato y posteriormente trasladó a la joven al Hospital Central “Dr. Melchor Ángel Posse”. Allí continuaron las maniobras de asistencia y reanimación, pero la adolescente murió poco tiempo después.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de San Isidro. Las autoridades deberán determinar las circunstancias del fallecimiento a partir de las actuaciones correspondientes y del informe médico-legal.

El comunicado de la productora

Tras conocerse el fallecimiento, DF Entertainment expresó sus condolencias a la familia y a los seres queridos de la adolescente. La empresa señaló que mantiene contacto directo con los allegados y que colabora con las autoridades en la investigación del caso.

Además, la productora evitó adelantar hipótesis sobre las circunstancias del fallecimiento y señaló que cualquier información adicional deberá ser brindada por los organismos oficiales que intervienen en la investigación.

Mientras se desarrollaban estas actuaciones, Stray Kids realizó su segunda y última presentación en el país, en el marco de su recorrido por Latinoamérica durante septiembre.

El mensaje de Stray Kids antes del show

La muerte ocurrió antes de la segunda presentación de Stray Kids en la Argentina, que formó parte del festival STRAYCITY.

Antes de comenzar el espectáculo, los integrantes del grupo surcoreano realizaron un homenaje a la joven. En una pantalla gigante del predio se proyectó un mensaje en el que expresaron su tristeza por la pérdida y acompañaron a la familia y a los seres queridos.

“Nos entristeció profundamente saber que un fan del festival de Straycity murió trágicamente después de experimentar una emergencia médica repentina antes de entrar”, expresaron.

Luego agregaron: “Estamos profundamente tristes por esta pérdida y nos gustaría expresar nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y seres queridos durante este momento difícil”.

Finalmente, los artistas pidieron al público que se sumara al homenaje con un minuto de silencio en memoria de la adolescente.

En pocas palabras

  • Muerte de adolescente: Una joven de 16 años falleció tras descompensarse antes de ingresar al festival STRAYCITY en el Hipódromo de San Isidro.
  • Comunicado de la productora: DF Entertainment expresó sus condolencias y colabora con la investigación judicial sobre las circunstancias del deceso.
  • Homenaje de Stray Kids: La banda surcoreana pidió un minuto de silencio y expresó su tristeza por la pérdida antes de su segunda presentación en Argentina.
Resumen generado por Thinkindot AI
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