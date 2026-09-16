Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

10 + 13 = 23

La expresión queda así: 11 × 7 - 54 ÷ 6 + 23 × 3

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

11 × 7 = 77 | 54 ÷ 6 = 9 | 23 × 3 = 69

La expresión queda así: 77 - 9 + 69

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

77 - 9 = 68 |

68 + 69 = (?)

Resultado final: 137

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Este juego sirve para entrenar la concentración, detectar errores comunes y practicar el orden correcto de las operaciones de una manera breve y entretenida.