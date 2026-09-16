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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 11 × 7 - 54 ÷ 6 + (10 + 13) × 3.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: mirá bien este cálculo como un verdadero reto

1) Paréntesis

La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.

10 + 13 = 23

La expresión queda así: 11 × 7 - 54 ÷ 6 + 23 × 3

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

11 × 7 = 77 | 54 ÷ 6 = 9 | 23 × 3 = 69

La expresión queda así: 77 - 9 + 69

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

77 - 9 = 68 |

68 + 69 = (?)

Resultado final: 137

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Este juego sirve para entrenar la concentración, detectar errores comunes y practicar el orden correcto de las operaciones de una manera breve y entretenida.

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