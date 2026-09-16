Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 11 × 7 - 54 ÷ 6 + (10 + 13) × 3.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 11 × 7 - 54 ÷ 6 + (10 + 13) × 3.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.
10 + 13 = 23
La expresión queda así: 11 × 7 - 54 ÷ 6 + 23 × 3
Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.
11 × 7 = 77 | 54 ÷ 6 = 9 | 23 × 3 = 69
La expresión queda así: 77 - 9 + 69
Ahora sí se completa el cálculo linealmente.
77 - 9 = 68 |
68 + 69 = (?)
La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Este juego sirve para entrenar la concentración, detectar errores comunes y practicar el orden correcto de las operaciones de una manera breve y entretenida.