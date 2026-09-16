Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

12 + 5 = 17

La expresión queda así: 22 + 5 × 17 - 9 × 6 + 25

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

5 × 17 = 85 | 9 × 6 = 54

La expresión queda así: 22 + 85 - 54 + 25

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

22 + 85 = 107 |

107 - 54 = 53 |

53 + 25 = (?)

Resultado final: 78

El error más común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego matemático funciona como un entrenamiento breve y entretenido: obliga a frenar un segundo, ordenar la cuenta y ejercitar la concentración.