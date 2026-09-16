En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Desafío Matemático
Juego
Ejercicio

Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 22 + 5 × (12 + 5) - 9 × 6 + 25.

Leé también Desafío matemático: ¿podés resolverlo en menos de 10 segundos?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.

12 + 5 = 17

La expresión queda así: 22 + 5 × 17 - 9 × 6 + 25

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: el desafío está en los paréntesis

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

5 × 17 = 85 | 9 × 6 = 54

La expresión queda así: 22 + 85 - 54 + 25

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

22 + 85 = 107 |

107 - 54 = 53 |

53 + 25 = (?)

Resultado final: 78

El error más común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego matemático funciona como un entrenamiento breve y entretenido: obliga a frenar un segundo, ordenar la cuenta y ejercitar la concentración.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Desafío Matemático Juego cuenta Hacks
Notas relacionadas
Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente
Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?
Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar