Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 22 + 5 × (12 + 5) - 9 × 6 + 25.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 22 + 5 × (12 + 5) - 9 × 6 + 25.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.
12 + 5 = 17
La expresión queda así: 22 + 5 × 17 - 9 × 6 + 25
Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.
5 × 17 = 85 | 9 × 6 = 54
La expresión queda así: 22 + 85 - 54 + 25
Finalmente se opera en orden de aparición.
22 + 85 = 107 |
107 - 54 = 53 |
53 + 25 = (?)
El error más común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego matemático funciona como un entrenamiento breve y entretenido: obliga a frenar un segundo, ordenar la cuenta y ejercitar la concentración.