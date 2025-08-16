En vivo Radio La Red
Adam Sandler
Netflix
CINE

Adam Sandler arrasa en Netflix con una comedia que lidera el Top 10 de películas en Argentina

Esta película con Adam Sandler y Drew Barrymore regresó a Netflix y conquistó a nuevos suscriptores con una historia que combina comedia y romance.

Netflix volvió a sorprender a sus suscriptores al recuperar uno de los títulos más queridos de Adam Sandler. La comedia romántica "Luna de miel en familia" regresó a la plataforma y rápidamente se posicionó como una de las películas más vistas, demostrando que el actor sigue siendo un imán de público cada vez que aparece en la pantalla.

Leé también Si te gustó Entrevías en Netflix con José Coronado y Luis Zahera, esta es la miniserie ideal para ver
Gran parte del atractivo de la película radica en su ambientación. El resort africano, con safaris, paisajes de sabana y actividades familiares, no solo funciona como telón de fondo sino como un elemento narrativo central.

Las excursiones en grupo, las interacciones con animales y las tradiciones locales se convierten en disparadores de situaciones cómicas y momentos entrañables. El entorno natural y la convivencia entre dos familias muy diferentes subrayan el mensaje principal: la importancia de la unión y la apertura a nuevas experiencias.

Luna de miel en familia Netflix 1

De qué trata "Luna de miel en familia"

La trama de Luna de miel en familia comienza con Jim (Adam Sandler) y Lauren (Drew Barrymore), dos padres solteros que aceptan una cita a ciegas. El encuentro resulta un auténtico desastre y ambos prometen no volver a verse. Sin embargo, el destino los lleva a coincidir en un lujoso resort en África, acompañados por sus respectivos hijos.

Entre safaris, actividades compartidas y habitaciones contiguas, los protagonistas atraviesan situaciones incómodas, malentendidos y enredos que se transforman en momentos de risa y ternura. La convivencia forzada, que parecía imposible al inicio, se convierte en una oportunidad para descubrir la importancia de la familia y la conexión emocional en los lugares más inesperados.

Luna de miel en familia Netflix 2

Adam Sandler y Drew Barrymore, una fórmula probada

Adam Sandler y Drew Barrymore ya habían compartido pantalla en “La mejor de mis bodas” (1998) y “Como si fuera la primera vez” (2004), dos clásicos del género romántico que marcaron a toda una generación. En Luna de miel en familia, ambos repiten esa química inconfundible que los consolidó como una de las duplas más queridas del cine.

La complicidad entre ambos actores es la clave del éxito: Sandler aporta su característico humor desenfadado, mientras que Barrymore equilibra la historia con ternura y carisma. La combinación de sus estilos vuelve a funcionar, esta vez en un escenario exótico y lleno de contrastes.

El elenco de "Luna de miel en familia"

  • Adam Sandler
  • Drew Barrymore
  • Kevin Nealon
  • Terry Crews
  • Wendi McLendon-Covey
  • Emma Fuhrmann
  • Bella Thorne
  • Braxton Beckham
  • Alyvia Alyn Lind
  • Joel McHale
Luna de miel en familia Netflix 3

El fenómeno de las comedias de Adam Sandler en Netflix

Cada vez que una producción de Adam Sandler llega a Netflix, los números se disparan. La plataforma supo aprovechar la popularidad del actor, firmando un acuerdo de exclusividad que permitió estrenar varios proyectos originales bajo su sello.

Sin embargo, la estrategia también incluye traer de regreso películas de su filmografía pasada. Tal es el caso de Luna de miel en familia, que a pesar de haberse estrenado en 2014, volvió a cautivar a quienes la vieron en su momento y a nuevas generaciones que descubren a Sandler y Barrymore por primera vez.

Luna de miel en familia Netflix 4

Por qué ver "Luna de miel en familia" en Netflix

Aunque no fue considerada una obra maestra de la crítica en su estreno, con el paso del tiempo Luna de miel en familia se convirtió en un clásico del catálogo de Sandler. Su tono familiar, su ambientación llamativa y la dupla protagonista consolidaron su permanencia en la memoria colectiva.

Netflix lo entendió a la perfección: traer de vuelta este tipo de producciones no solo despierta nostalgia en quienes la vieron hace años, sino que además asegura risas nuevas en una audiencia global en constante crecimiento.

Tráiler de la película "Luna de miel en familia"

