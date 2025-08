Netflix, George Clooney y Adam Sandler sorprenden con su nueva película y es el estreno más esperado

Este tono, muy propio de Noah Baumbach, recuerda a sus películas más introspectivas y existencialistas, como Historia de un matrimonio o Ruido de fondo. El director vuelve a explorar la fragilidad humana, los vínculos familiares rotos y la idea de lo que significa “tener éxito”.

Con Jay Kelly, el director afianza su sociedad con Netflix. El guion fue desarrollado junto a la actriz y guionista Emily Mortimer, lo cual aporta una sensibilidad particular al relato.

Jay Kelly Netflix 2

El elenco de "Jay Kelly" con George Clooney y Adam Sandler

George Clooney

Adam Sandler

Laura Dern

Billy Crudup

Riley Keough

Grace Edwards

Stacy Keach

Jim Broadbent

Patrick Wilson

Eve Hewson

La dirección de casting estuvo a cargo de Douglas Aibel y Nina Gold, dos referentes de la industria que han trabajado en títulos como The Crown, Game of Thrones y Manchester by the Sea. La elección del elenco no sólo refuerza el tono intimista del film, sino que permite jugar con múltiples capas narrativas y generacionales.

Jay Kelly Netflix 3

El Festival de Venecia, la primera parada de "Jay Kelly"

Netflix eligió el Festival de Cine de Venecia como escenario para la premiere mundial de Jay Kelly. Esta decisión no es casual: el certamen italiano ha sido, en los últimos años, la plataforma de lanzamiento para títulos como Roma, Historia de un matrimonio y El poder del perro, todos con fuerte presencia en la temporada de premios.

La estrategia es clara: posicionar la película como una de las grandes apuestas del año, tanto a nivel crítico como en el gusto del público adulto. Clooney y Sandler, dos actores con perfiles muy distintos, logran aquí una química inesperada.

Jay Kelly Netflix 4

Cuándo se estrena "Jay Kelly" en cines y su llegada a Netflix

Luego de su paso por festivales, Jay Kelly tendrá un estreno limitado en salas seleccionadas el próximo 20 de noviembre. Esta instancia permitirá que la película cumpla con los requisitos para ser considerada en las principales premiaciones, incluido el Oscar.

El lanzamiento global en Netflix está previsto para el 5 de diciembre, una fecha estratégica, pensada para aprovechar el inicio de la temporada alta de visionado en streaming. La plataforma confía en que Jay Kelly no sólo atraerá a los fans de Clooney y Sandler, sino también a quienes buscan dramas complejos y emocionalmente resonantes.

Tráiler de la película "Jay Kelly"