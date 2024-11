Adam Sandler, Jennifer Aniston y Nicole Kidman conquistan Netflix con la comedia más divertida.

Netflix ha añadido recientemente a su catálogo una de las comedias románticas más exitosas de la última década: "Una esposa de mentira" (Just Go With It). Protagonizada por Adam Sandler, Jennifer Aniston y Nicole Kidman, esta película de 2011 sigue causando sensación y se ha convertido en una de las favoritas de la plataforma. Llena de enredos, situaciones cómicas y un elenco de primera, promete una dosis de humor refrescante, ideal para quienes buscan reír sin parar.