Aerolíneas Argentinas: ¿por qué saldrán más caros algunos vuelos?

Aerolíneas Argentinas modificará una de sus políticas históricas: a partir del miércoles 12 de noviembre, la compañía de bandera dejará de ofrecer sin costo la elección de asientos y comenzará a aplicar un cargo adicional por ese servicio.
De cara a las vacaciones de verano, Aerolíneas Argentinas implementará un cambio en su esquema de pasajes que impactará en el valor final de algunos vuelos.
Según confirmaron fuentes vinculadas a la compañía, el nuevo esquema se implementará de manera gradual. En una primera etapa, los pasajeros podrán seleccionar y abonar su asiento únicamente desde la página web oficial. Luego, en diciembre, esa posibilidad también estará disponible a través de las agencias de viaje, que podrán ofrecerla como un servicio complementario dentro del pasaje.
Hasta ahora, la línea aérea estatal era una de las pocas grandes compañías que mantenía la asignación gratuita de asientos. Con este cambio, se alineará con la práctica que predomina en la mayoría de las aerolíneas del mundo, tanto tradicionales como de bajo costo, que aplican tarifas diferenciadas según la ubicación dentro de la cabina.
Aunque los valores todavía no fueron informados, se prevé que varíen según el tipo de asiento, ya sea ventanilla, pasillo, salida de emergencia o filas delanteras. Los pasajeros que no abonen el servicio recibirán una asignación automática durante el check-in. La medida impactará principalmente en quienes compren pasajes bajo tarifas promocionales o de clase turista, mientras que las categorías ejecutivas y las tarifas plenas del segmento económico mantendrán la elección incluida en el precio.
El cambio marca un punto de inflexión en la política comercial de Aerolíneas Argentinas, que durante décadas mantuvo un modelo “todo incluido”.
Ahora adopta un esquema de tarifas desagregadas, en la previa de las vacaciones de verano, cuando crece la venta de pasajes, y les permite a los viajeros pagar solo por los servicios que quieran usar, como el equipaje, la comida a bordo o la elección anticipada de asientos.