Aerolíneas Argentinas: ¿por qué saldrán más caros algunos vuelos?

El cambio marca un punto de inflexión en la política comercial de Aerolíneas Argentinas, que durante décadas mantuvo un modelo “todo incluido”.

Ahora adopta un esquema de tarifas desagregadas, en la previa de las vacaciones de verano, cuando crece la venta de pasajes, y les permite a los viajeros pagar solo por los servicios que quieran usar, como el equipaje, la comida a bordo o la elección anticipada de asientos.