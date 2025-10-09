Falló un motor en pleno despegue de un avión en Trelew: la drástica decisión que se tomó tras el hecho

Embed

La empresa demoró el servicio hasta las 11:30, cuatro horas después del horario original, mientras se enviaba otra aeronave y se realizaban las inspecciones de pista correspondientes.

Reclamos gremiales y el posible impacto en los vuelos

El episodio ocurrió en medio de un nuevo conflicto sindical. La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) inició este jueves asambleas entre las 16 y las 20 en reclamo de mejoras salariales y cumplimiento del convenio colectivo.

El gremio advirtió que podría haber demoras y cancelaciones en distintos aeropuertos del país, especialmente durante el fin de semana largo. “La demora intencionada de Aerolíneas Argentinas en las negociaciones paritarias representa una nueva provocación”, señaló APLA en un comunicado. También anunció una nueva medida de fuerza para el 24 de octubre, de 6 a 10 de la mañana.

aeropuerto-almirante-zar-trelew Aeropuerto Almirante Zar, de Trelew,

Desde la empresa, en cambio, respondieron que la medida gremial busca “presionar en plena discusión paritaria” y remarcaron que la compañía logró dejar atrás más de una década de pérdidas operativas, por lo que pidieron “responsabilidad y acompañamiento” por parte de los sindicatos.

Con este escenario, las autoridades del sector no descartan demoras en vuelos nacionales e internacionales durante las próximas jornadas.