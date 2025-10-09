En vivo Radio La Red
Trelew
avión
Susto y preocupación

Falló un motor en pleno despegue de un avión en Trelew: la drástica decisión que se tomó tras el hecho

Lo acontecido en el vuelo AR1803 de Aerolíneas Argentinas no provocó heridos y todo quedó registrado en un video. Los pasajeros viajaban rumbo a la ciudad de Buenos Aires.

Falló un motor en pleno despegue de un avión en Trelew. 

Un avión de Aerolíneas Argentinas sufrió un incidente en uno de sus motores este jueves por la mañana en el Aeropuerto Internacional Almirante Marcos A. Zar, en la ciudad de Trelew (Chubut), lo que obligó a cerrar momentáneamente la terminal aérea. Las impactantes imágenes del hecho quedaron registradas en varios videos.

La aeronave, un Boeing 737 que debía despegar a las 7:25 rumbo al Aeroparque Jorge Newbery, presentó una falla en uno de sus motores durante las maniobras previas al despegue. No hubo heridos y las operaciones se normalizaron a las pocas horas.

Según informó la compañía, el piloto abortó el despegue al detectar una falla en el motor 1 y regresó por sus propios medios utilizando el segundo motor. Los pasajeros desembarcaron con normalidad y no fue necesario aplicar un protocolo de emergencia.

El personal técnico de la empresa inició una revisión para determinar el origen del desperfecto, luego de que se registrara un fogonazo visible en videos filmados por los pasajeros. Aerolíneas Argentinas aclaró que este tipo de situaciones no representan un riesgo para la seguridad del vuelo y forman parte de los procedimientos estándar de contingencia que los pilotos entrenan periódicamente.

La empresa demoró el servicio hasta las 11:30, cuatro horas después del horario original, mientras se enviaba otra aeronave y se realizaban las inspecciones de pista correspondientes.

Reclamos gremiales y el posible impacto en los vuelos

El episodio ocurrió en medio de un nuevo conflicto sindical. La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) inició este jueves asambleas entre las 16 y las 20 en reclamo de mejoras salariales y cumplimiento del convenio colectivo.

El gremio advirtió que podría haber demoras y cancelaciones en distintos aeropuertos del país, especialmente durante el fin de semana largo. “La demora intencionada de Aerolíneas Argentinas en las negociaciones paritarias representa una nueva provocación”, señaló APLA en un comunicado. También anunció una nueva medida de fuerza para el 24 de octubre, de 6 a 10 de la mañana.

Aeropuerto Almirante Zar, de Trelew,&nbsp;

Desde la empresa, en cambio, respondieron que la medida gremial busca “presionar en plena discusión paritaria” y remarcaron que la compañía logró dejar atrás más de una década de pérdidas operativas, por lo que pidieron “responsabilidad y acompañamiento” por parte de los sindicatos.

Con este escenario, las autoridades del sector no descartan demoras en vuelos nacionales e internacionales durante las próximas jornadas.

