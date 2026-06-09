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Aguinaldo de junio 2026: cuándo se paga y cuál es la fecha límite para cobrarlo

Se acerca la fecha de cobro de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). Cuáles son los plazos establecidos para su pago y qué deben tener en cuenta los trabajadores.

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Se acerca la fecha de cobro de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).

Se acerca la fecha de cobro de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).
Aguinaldo de junio 2026: cuándo se paga y cuál es la fecha límite para cobrarlo

Miles de trabajadores de todo el país esperan durante junio el cobro de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como aguinaldo. A medida que se acerca el cierre del mes, una de las dudas más frecuentes es cuál es la fecha límite para recibir el pago y cómo se calcula.

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Cuándo se paga el aguinaldo de junio de 2026

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De acuerdo con la normativa vigente, la primera cuota del aguinaldo debe abonarse hasta el 30 de junio de 2026. El beneficio alcanza a los trabajadores registrados del sector privado, los empleados de la administración pública y el personal de casas particulares.

Sin embargo, la normativa contempla un plazo adicional de hasta cuatro días hábiles para concretar el pago, por lo que el depósito podría acreditarse durante los primeros días de julio sin que ello implique automáticamente un incumplimiento por parte del empleador.

Quiénes cobran el aguinaldo

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El SAC corresponde a:

  • Trabajadores en relación de dependencia
  • Empleados del sector público
  • Personal de casas particulares registrado
  • Jubilados y pensionados

Por el contrario, no perciben aguinaldo los monotributistas, autónomos y trabajadores que se desempeñan de manera informal.

Qué dice la ley sobre el aguinaldo

El pago del aguinaldo está regulado por la Ley 23.041, que establece el régimen del Sueldo Anual Complementario (SAC) para los trabajadores en relación de dependencia.

A su vez, la Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744 reconoce el derecho de los trabajadores a percibir este beneficio y fija las pautas generales para su liquidación dentro del régimen laboral argentino.

Estas normas establecen que el aguinaldo corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual del semestre.

Cómo calcular el aguinaldo de junio 2026

aguinaldo calculo

La primera cuota del aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto entre enero y junio de 2026.

Por ejemplo, si el sueldo bruto más alto del semestre fue de $1.200.000, el aguinaldo será de:

$1.200.000 ÷ 2 = $600.000

En los casos en que el trabajador no haya prestado servicios durante todo el semestre, el monto se calcula de manera proporcional al tiempo trabajado.

La fórmula es:

(Mayor remuneración mensual devengada por todo concepto ÷ 12) × cantidad de meses trabajados

Por ejemplo, una persona que tuvo una remuneración de $1.200.000 y trabajó durante tres meses cobrará:

($1.200.000 ÷ 12) × 3 = $300.000

Qué hacer si no se paga

Si el aguinaldo no es abonado dentro de los plazos previstos, el trabajador puede realizar el reclamo correspondiente ante su empleador. En caso de no obtener una respuesta favorable, también puede acudir a las autoridades laborales para exigir el cumplimiento de la obligación.

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