Aguinaldo de junio 2026: cuándo se paga y cuál es la fecha límite para cobrarlo

Trabajadores en relación de dependencia

Empleados del sector público

Personal de casas particulares registrado

Jubilados y pensionados

Por el contrario, no perciben aguinaldo los monotributistas, autónomos y trabajadores que se desempeñan de manera informal.

Qué dice la ley sobre el aguinaldo

El pago del aguinaldo está regulado por la Ley 23.041, que establece el régimen del Sueldo Anual Complementario (SAC) para los trabajadores en relación de dependencia.

A su vez, la Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744 reconoce el derecho de los trabajadores a percibir este beneficio y fija las pautas generales para su liquidación dentro del régimen laboral argentino.

Estas normas establecen que el aguinaldo corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual del semestre.

Cómo calcular el aguinaldo de junio 2026

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La primera cuota del aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto entre enero y junio de 2026.

Por ejemplo, si el sueldo bruto más alto del semestre fue de $1.200.000, el aguinaldo será de:

$1.200.000 ÷ 2 = $600.000

En los casos en que el trabajador no haya prestado servicios durante todo el semestre, el monto se calcula de manera proporcional al tiempo trabajado.

La fórmula es:

(Mayor remuneración mensual devengada por todo concepto ÷ 12) × cantidad de meses trabajados

Por ejemplo, una persona que tuvo una remuneración de $1.200.000 y trabajó durante tres meses cobrará:

($1.200.000 ÷ 12) × 3 = $300.000

Qué hacer si no se paga

Si el aguinaldo no es abonado dentro de los plazos previstos, el trabajador puede realizar el reclamo correspondiente ante su empleador. En caso de no obtener una respuesta favorable, también puede acudir a las autoridades laborales para exigir el cumplimiento de la obligación.