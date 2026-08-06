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Afirman que Roberto García Moritán estaría saliendo con dos famosas y revelaron fuertes detalles

En LAM revelaron que Roberto García Moritán estaría con dos famosas al mismo tiempo y contaron todos los detalles.

6 ago 2026, 21:36
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Una inesperada versión sobre la vida sentimental de Roberto García Moritán surgió este jueves en LAM (América TV). En el programa aseguraron que el político estaría atravesando un nuevo momento personal y que tendría vínculos con dos reconocidas mujeres del ambiente.

La primera en revelar la información fue Pilar Smith, quien contó que Moritán estaría saliendo con Emily Ceco, periodista y exparticipante de Love is Blind, a quien habría conocido en Radio Tú.

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"Tenemos video de ellos caminando anoche por el barrio de Palermo rumbo a la casa de él", siguió la panelista mientras mostraban las imágenes en el ciclo de Ángel de Brito.

Además, Pilar explicó que se trataría de una relación reciente: "Salen hace tres, cuatro semanas. Es incipiente. Primero se conocieron ahí, se empezaron a seguir en Instagram, y después él, por Instagram, en privado, le pidió el teléfono".

Sin embargo, la información no terminó ahí. Minutos después, Pepe Ochoa sumó otra versión y aseguró que Moritán también tendría un acercamiento con otra famosa. "Me cuenta que esta vecina, mujer, que le abrió varias veces las puertas a ella. No pernoctan", contó.

Luego, lanzó una fuerte afirmación: "Moritán no solo se está comiendo a Emily Ceco, sino también a Virginia Gallardo". Y agregó: "La diputada, entre proyecto y proyecto va a lo de Moritan".

Por qué Pampita se enamoró de Martín Pepa a días de su ruptura con Moritán

Pampita sorprendió al revelar, con lujo de detalles, cómo comenzó a gestarse su historia de amor con Martín Pepa. Lo hizo en el streaming Mundo Mundial (DGO), donde compartió una anécdota que la tuvo como protagonista junto a su actual suegra y que, según reconoció, la dejó expuesta sin querer. Lo curioso es que el vínculo entre ambos tiene raíces antiguas: la modelo y el polista son oriundos de La Pampa y asistieron al mismo colegio secundario, el Saint George, aunque llevaban más de veinte años sin verse.

El episodio ocurrió durante una peregrinación. En ese momento, Pampita llevaba dos meses separada de Roberto García Moritán y caminaba junto a la madre de Martín, con quien ya tenía relación previa por acciones solidarias en memoria de su hija Blanca. "Hicimos la primera plaza en ese lugar y ella inventó una frase que decía: 'Blanca, con tu luz aquí jugamos'. Era muy significativo", recordó la modelo.

En medio de la charla, su interlocutora comentó que debía viajar a Estados Unidos para buscar a una nieta. Fue entonces cuando Pampita lanzó la pregunta que la delató: "Le dije: '¿Y por qué no la va a buscar el padre?'". La respuesta fue inmediata: "'Porque lo estoy ayudando a mi hijo, porque mi hijo se separó'", relató entre risas.

La reacción de Pampita fue espontánea y la dejó en evidencia. "No sé por qué hice esto, pero le dije: '¿Se separó?'", contó, imitando el tono de sorpresa con el que lo dijo. Al instante se dio cuenta: "Me puse toda colorada y pensé: 'Ay, no, ¿qué hice?'. Me salió solo. ¡Qué vergüenza con la madre!", recordó entre carcajadas.

Al día siguiente, su suegra no guardó silencio en el almuerzo familiar: "'Ayer caminé con Pampita. Yo la noté interesada en Martín'", reveló la modelo. La reacción de él fue de desconcierto total: "Martín dijo: 'Yo no hablé nunca con ella. No tengo el teléfono, nada. No entendí nada'".

Consultada por sus compañeros sobre si ya lo encontraba atractivo, Pampita fue sincera: "Era el más lindo de todos", admitió, aunque aclaró que no lo veía desde hacía dos décadas. "Nunca más lo había visto en 20 años. No sé ni cómo era actualmente esa persona, pero algo adentro mío hizo que preguntara eso", cerró.

     

 

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