Las reservas cayeron a U$S 48.835 millones tras un desembolso de U$S 852 millones al FMI

El Banco Central mantuvo las compras de divisas

A pesar del descenso de las reservas, la autoridad monetaria volvió a terminar la jornada con saldo positivo en el mercado oficial de cambios. El Banco Central compró U$S 41 millones en una rueda en la que se negociaron U$S 689 millones, lo que representó cerca del 6% del volumen operado.

Con ese resultado, el organismo acumuló adquisiciones por U$S 95 millones en las primeras ruedas de agosto y extendió a siete jornadas consecutivas la racha compradora.

La autoridad monetaria volvió a terminar la jornada con saldo positivo en el mercado oficial de cambios. (Foto: archivo)

El ritmo de acumulación se desaceleró

Las compras netas realizadas por el Banco Central durante 2026 ya suman U$S 13.422 millones. Sin embargo, los datos más recientes muestran una desaceleración respecto de los meses anteriores.

El promedio diario de adquisiciones en agosto se ubicó en U$S 24 millones, por debajo de los registros de julio, cuando alcanzó los U$S 103 millones por jornada. También quedó detrás de los niveles observados en junio, con U$S 68 millones diarios, y en mayo, cuando el promedio había sido de U$S 137 millones.

En ese contexto, si bien el Banco Central continúa sumando divisas en el mercado, el volumen de compras todavía no alcanza para neutralizar el impacto que generan compromisos externos de magnitud, como el reciente pago realizado al FMI.