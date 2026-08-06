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Las reservas cayeron a U$S 48.835 millones tras un desembolso de U$S 852 millones al FMI

El desembolso al Fondo Monetario Internacional impactó de lleno en las arcas del Banco Central, que registraron una caída de U$S 1.224 millones en una sola jornada. Pese a ello, la autoridad monetaria mantuvo su intervención compradora en el mercado de cambios.

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El desembolso al Fondo Monetario Internacional impactó de lleno en las arcas del Banco Central

El desembolso al Fondo Monetario Internacional impactó de lleno en las arcas del Banco Central, que registraron una caída de U$S 1.224 millones en una sola jornada. (Foto: archivo)
Las reservas cayeron a U$S 48.835 millones tras un desembolso de U$S 852 millones al FMI

El pago de U$S 852 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) realizado por el Gobierno provocó una fuerte reducción de las reservas internacionales del Banco Central, que este jueves cerraron en U$S 48.835 millones. La caída diaria fue de U$S 1.224 millones y llevó al stock bruto nuevamente por debajo de los USD 49.000 millones, apenas un día después de haber superado la barrera de los U$S 50.000 millones.

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El ministro Luis Caputo, junto a Kristalina Georgieva (Foto: rsfotos/unar).

El principal factor detrás de la baja fue el vencimiento afrontado ante el organismo internacional. De esta manera, las reservas retrocedieron desde los niveles más elevados registrados desde 2019 y dejaron sin efecto el avance observado en la rueda previa.

El impacto de la valuación de activos

Además del pago al FMI, la evolución de algunos activos que integran las reservas también influyó en el resultado de la jornada, aunque con una incidencia menor. El precio internacional del oro registró una baja de 0,22%, lo que habría significado una pérdida cercana a U$S 25 millones en la valuación de las tenencias del Banco Central.

A esto se sumaron movimientos en los mercados cambiarios internacionales. Mientras el dólar se fortaleció frente a otras monedas, tanto el euro como la libra esterlina mostraron retrocesos. En contraste, el yuan presentó una leve mejora y el yen registró una caída frente a la moneda estadounidense.

El Banco Central mantuvo las compras de divisas

A pesar del descenso de las reservas, la autoridad monetaria volvió a terminar la jornada con saldo positivo en el mercado oficial de cambios. El Banco Central compró U$S 41 millones en una rueda en la que se negociaron U$S 689 millones, lo que representó cerca del 6% del volumen operado.

Con ese resultado, el organismo acumuló adquisiciones por U$S 95 millones en las primeras ruedas de agosto y extendió a siete jornadas consecutivas la racha compradora.

La autoridad monetaria volvió a terminar la jornada con saldo positivo en el mercado oficial de cambios. (Foto: archivo)

La autoridad monetaria volvió a terminar la jornada con saldo positivo en el mercado oficial de cambios. (Foto: archivo)

El ritmo de acumulación se desaceleró

Las compras netas realizadas por el Banco Central durante 2026 ya suman U$S 13.422 millones. Sin embargo, los datos más recientes muestran una desaceleración respecto de los meses anteriores.

El promedio diario de adquisiciones en agosto se ubicó en U$S 24 millones, por debajo de los registros de julio, cuando alcanzó los U$S 103 millones por jornada. También quedó detrás de los niveles observados en junio, con U$S 68 millones diarios, y en mayo, cuando el promedio había sido de U$S 137 millones.

En ese contexto, si bien el Banco Central continúa sumando divisas en el mercado, el volumen de compras todavía no alcanza para neutralizar el impacto que generan compromisos externos de magnitud, como el reciente pago realizado al FMI.

En pocas palabras

  • Pago al FMI: El desembolso de U$S 852 millones provocó una fuerte baja en las reservas.
  • Reservas del BCRA: Cayeron a U$S 48.835 millones, retrocediendo por debajo de los USD 49.000 millones.
  • Intervención del BCRA: A pesar de la baja, la autoridad monetaria mantuvo su intervención compradora en el mercado de cambios.
Resumen generado por Thinkindot AI
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