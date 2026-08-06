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La encerraba, la golpeaba y le quitó el celular: el mensaje que permitió rescatar a una joven

La víctima logró aprovechar un descuido del agresor para comunicarse con sus padres, enviarles su ubicación y desencadenar un operativo para salvarla.

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Un hombre mantuvo cautiva a su pareja durante varios días

Un hombre mantuvo cautiva a su pareja durante varios días, la golpeó y le sacó el celular para que no pudiera pedir ayuda. (Foto: Gentileza El Liberal)

Una joven de 19 años fue rescatada en la provincia de Salta luego de denunciar que su pareja la mantenía cautiva en una vivienda, la golpeaba y le había quitado el teléfono celular para impedir que pidiera ayuda. La víctima logró aprovechar un descuido del agresor para comunicarse con sus padres, enviarles su ubicación y desencadenar un operativo que terminó con su rescate.

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El caso comenzó a investigarse cuando los padres de la joven se presentaron en la Comisaría N° 13 de Santiago del Estero para denunciar que su hija los había llamado desesperada y les había dicho que temía por su vida.

Según relataron, la joven, que padece un retraso madurativo como consecuencia de un problema de salud sufrido durante la infancia, aseguró que su pareja la mantenía encerrada y no la dejaba salir de la casa donde convivían.

De acuerdo con la denuncia, la víctima había conocido al acusado, de apellido Calpanchay, a través de las redes sociales. Tras mantener una relación durante un tiempo, decidió viajar desde Santiago del Estero hasta Salta para convivir con él en una vivienda ubicada sobre la calle Costa Brava, en el barrio Las Costas.

La división de trata de personas intervino en el rescate de la joven santiagueña. (Foto: Policía de Salta)

La división de trata de personas intervino en el rescate de la joven santiagueña. (Foto: Policía de Salta)

Con el paso de las semanas, la relación se volvió cada vez más violenta. La joven contó que sufría agresiones físicas, especialmente cuando el hombre consumía alcohol o sustancias, y que además le impedía salir de la vivienda.

El mensaje que permitió el rescate

La situación salió a la luz el martes, cuando la víctima aprovechó un momento de distracción de su pareja para comunicarse con sus padres. Entre lágrimas, les pidió que la ayudaran y, antes de que el agresor descubriera la llamada, consiguió enviarles su ubicación en tiempo real.

Con esos datos, el fiscal de Género Pedro Ibáñez ordenó la intervención del Departamento Trata de Personas y Delitos Conexos de Santiago del Estero, que solicitó colaboración inmediata a la Policía de Salta para localizar a la joven.

Los efectivos llegaron hasta el domicilio indicado y encontraron a la víctima encerrada. El acusado no se encontraba en la vivienda en ese momento, lo que permitió que el procedimiento se realizara sin incidentes y que la joven pudiera ser rescatada.

La calle Costa Brava del barrio Las Costas. (Foto: Google)

La calle Costa Brava del barrio Las Costas. (Foto: Google)

La investigación continúa

Durante el operativo, los policías constataron que el sospechoso se había quedado con el teléfono celular de la víctima, tal como ella había denunciado. Tras ser rescatada, la joven fue trasladada a la Comisaría N° 16 de Grand Bourg, donde radicó la denuncia penal contra Calpanchay.

La causa continúa en etapa de investigación y la Justicia busca determinar la responsabilidad del acusado y avanzar con las medidas judiciales correspondientes.

En pocas palabras

  • Joven rescatada: Una joven de 19 años fue rescatada en Salta tras ser mantenida cautiva por su pareja.
  • Pedido de ayuda: La víctima aprovechó un descuido para enviar su ubicación a sus padres y pedir auxilio.
  • Investigación: La justicia busca determinar la responsabilidad del acusado por agresiones y cautiverio.
Resumen generado por Thinkindot AI
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