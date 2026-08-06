La encerraba, la golpeaba y le quitó el celular: el mensaje que permitió rescatar a una joven

La división de trata de personas intervino en el rescate de la joven santiagueña. (Foto: Policía de Salta)

Con el paso de las semanas, la relación se volvió cada vez más violenta. La joven contó que sufría agresiones físicas, especialmente cuando el hombre consumía alcohol o sustancias, y que además le impedía salir de la vivienda.

El mensaje que permitió el rescate

La situación salió a la luz el martes, cuando la víctima aprovechó un momento de distracción de su pareja para comunicarse con sus padres. Entre lágrimas, les pidió que la ayudaran y, antes de que el agresor descubriera la llamada, consiguió enviarles su ubicación en tiempo real.

Con esos datos, el fiscal de Género Pedro Ibáñez ordenó la intervención del Departamento Trata de Personas y Delitos Conexos de Santiago del Estero, que solicitó colaboración inmediata a la Policía de Salta para localizar a la joven.

Los efectivos llegaron hasta el domicilio indicado y encontraron a la víctima encerrada. El acusado no se encontraba en la vivienda en ese momento, lo que permitió que el procedimiento se realizara sin incidentes y que la joven pudiera ser rescatada.

La calle Costa Brava del barrio Las Costas. (Foto: Google)

La investigación continúa

Durante el operativo, los policías constataron que el sospechoso se había quedado con el teléfono celular de la víctima, tal como ella había denunciado. Tras ser rescatada, la joven fue trasladada a la Comisaría N° 16 de Grand Bourg, donde radicó la denuncia penal contra Calpanchay.

La causa continúa en etapa de investigación y la Justicia busca determinar la responsabilidad del acusado y avanzar con las medidas judiciales correspondientes.