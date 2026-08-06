Yanina Latorre comparó llamativamente a La Joaqui con Pampita tras la ruptura con Luck Ra: "Es..."

Además, aseguró que la artista atravesó la jornada con mucha angustia y que incluso decidió mantener sus lentes de sol durante toda la grabación. La definió como “destrozada, muy triste y quebrada ” y explicó que, según su mirada, el impacto de la separación se debe a que ella sentía que “Luck Ra era su último hombre”.

En ese sentido, Yanina analizó la forma en la que la cantante vive sus vínculos amorosos y lanzó una particular comparación: “La Joaqui es Pampita tumbera, quiere un marido y una familia perfecta ”. Luego agregó que “cuanto más lo busque, más se va a equivocar” y remarcó que “su dolor es que no se siente elegida por Luck Ra”.

Por último, la conductora se refirió a la ansiedad que atravesaría la artista tras la ruptura y contó cómo es actualmente el contacto entre ambos. “ Tiene mucho dolor y ansiedad porque quiere saber si va a encontrar a otro hombre ”, sostuvo Yanina, quien además reveló que La Joaqui “ bloqueó a Luck Ra de todos lados porque cada vez que él le escribe para saber cómo está, se matan ”.

Cuál fue el pedido que hizo La Joaqui tras separarse de Luck Ra

La Joaqui volvió a referirse públicamente al final de la relación y pidió que cesen las críticas hacia Luck Ra tras la repercusión que generó la ruptura.

En diálogo con Infama (América TV), la cantante habló sobre cómo atraviesa este momento y definió el proceso emocional que implica terminar un vínculo. “El amor es un duelo, pero no es una recuperación. Es aceptar que se acaba una etapa y empezar otra”, expresó.

Además, explicó que intenta transitar la separación desde un lugar de madurez y sin atacar al cantante: “Es un gesto lógico a una persona de mi edad. Yo ya estoy en mi tercera década, soy una señora. Y sé que cuando uno está triste tiende a ser injusto y cruel. Entonces quiero no ser esa clase de persona, quiero ser amable y hablar desde el amor siempre, porque nadie tiene la culpa de cómo yo me sienta”.

Por último, se refirió a los rumores que vincularon al cordobés con otras personas y defendió a quien fue su pareja durante dos años. “Se que cuando hay una ruptura es más comercialmente rentable que haya un caos o que las dos parten se odien pero no tengo nada malo que decir de Facu, de hecho me encantaría que le dejen de decir cosas feas. Es la persona con la que compartí dos años, con la que idealicé un futuro entero. Entonces me parece injusto que por que él sea honesto y diga que ya no siente lo mismo lo fulminen. Ya está, él está tomando una decisión para su vida para ser feliz y es justo que cada uno sea feliz como necesita”, concluyó.