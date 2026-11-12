¡Angustiado! Así se lo vio a Mauro Icardi al llegar a Pacheco para declarar tras la denuncia de Wanda Nara

Qué fue lo que pasó entre Mauro Icardi y su hija mayor que desencadenó un nuevo escándalo familiar

Mauro Icardi atraviesa un fuerte conflicto judicial y familiar tras ser denunciado por Wanda Nara por presuntas lesiones leves contra su hija de 11 años. El futbolista negó rotundamente haberla golpeado, mientras la Justicia de Tigre le impuso una restricción de acercamiento y contacto por 45 días.

El episodio que originó la causa ocurrió el viernes 6 de noviembre en la vivienda de Icardi, ubicada en el barrio privado La Isla, en Nordelta. Según el acta policial que trascendió, la niña se comunicó con su madre desde una computadora, porque no tenía acceso a su teléfono, y le habría pedido ayuda.

La menor habría manifestado que estaba encerrada en una habitación, que tenía miedo, que no había almorzado y que su padre la había golpeado y amenazado. Esos mensajes, que circularon en medios y redes, fueron el detonante de la denuncia de Wanda Nara.

La situación escaló rápidamente. Wanda Nara interrumpió una grabación y se dirigió a la casa de Icardi, donde se produjo una fuerte discusión entre los excompañeros. Al lugar llegaron efectivos del Comando de Patrullas de Tigre, tras un llamado al 911, y también intervino un servicio de emergencias.

Finalmente, la preadolescente salió de la propiedad por una puerta lateral y se retiró junto a su madre. El caso quedó en manos de la Fiscalía de Género de Tigre, que inició una investigación por presuntas lesiones.

El Juzgado de Garantías N.° 2 de Tigre, a cargo del juez Orlando Abel Díaz, dictó una medida cautelar contra el futbolista. Icardi no puede acercarse a menos de 100 metros de su hija ni a menos de 300 metros de cualquier lugar donde ella se encuentre.

La restricción, vigente durante 45 días desde su notificación, también le impide comunicarse con la menor por teléfono, redes sociales o a través de terceros.

El domingo 8 de noviembre, la Policía Bonaerense allanó la propiedad de Icardi en Nordelta, en el marco de la recolección de pruebas. Durante el procedimiento se secuestraron una computadora MacBook, un teléfono celular, una mochila con útiles escolares y un carnet de socio de River Plate a nombre de Francesca.

Ese mismo día, la Justicia le concedió al exdelantero la eximición de prisión. El magistrado consideró que el hecho investigado podría encuadrarse en el delito de lesiones leves agravadas, cuya escala penal prevé entre seis meses y dos años de prisión.

La defensa del futbolista salió a desmentir las acusaciones mediante un comunicado. “Mauro Icardi jamás le pegó a su hija”, afirmaron sus abogados, quienes además sostuvieron que el informe del servicio de emergencias no constató lesiones en la niña.

Los letrados también cuestionaron el allanamiento, al que calificaron de innecesario, y aseguraron que la declaración de Francesca refleja una supuesta influencia de terceros en su relato.

Por ahora, no existe una condena ni una resolución definitiva sobre los hechos denunciados. La investigación continúa y la causa deberá determinar qué ocurrió realmente en la vivienda de Nordelta, mientras Icardi enfrenta la restricción judicial y Wanda Nara mantiene la denuncia.

El caso, que involucra a una de las familias más expuestas del espectáculo argentino, sigue en el centro de la atención mediática. La próxima movida judicial podría definir el rumbo de la investigación y la relación entre Icardi y su hija.