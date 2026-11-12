Quién es Melisa Moyano, la modelo argentina que sufrió un grave accidente en México y necesita volver al país

La creatividad, de hecho, estuvo presente desde su infancia. Según contó en sus redes sociales, de chica disfrutaba dibujar, pintar, diseñar ropa para sus muñecas e incluso inventar platos con barro. Esas actividades, que entonces eran parte de sus juegos, terminaron convirtiéndose en una parte importante de su identidad.

Cómo descubrió su faceta artística durante la pandemia

En 2020, durante el aislamiento por la pandemia de coronavirus, Melisa volvió a conectarse con la pintura. Lo que comenzó como un pasatiempo y una manera de atravesar ese período terminó transformándose en un proyecto personal.

En una publicación de Instagram, recordó cómo fue recuperar aquella pasión que la acompañaba desde pequeña: “Desde chica siempre me encantó crear”, escribió al describir las horas que pasaba dibujando, pintando y experimentando con distintas formas de expresión.

También explicó que comenzó a pintar como una actividad recreativa y terapéutica. Con el tiempo, el entusiasmo de su entorno la impulsó a compartir sus trabajos y animarse a vender sus obras.

Así, a su experiencia como modelo y diseñadora gráfica sumó una nueva faceta: la de artista plástica, con un emprendimiento propio que le permitió darle un espacio central a una actividad que siempre había disfrutado.

El accidente que sufrió Melisa Moyano en México

Hace cinco años, Melisa se instaló en Ciudad de México en busca de nuevas oportunidades laborales y personales. Allí continuó con su carrera como modelo y sus proyectos creativos.

El accidente ocurrió días atrás, cuando estaba por salir de su departamento para encontrarse con su pareja. Mientras esperaba el ascensor, comenzó a sentirse mareada y se desvaneció. Durante el episodio sufrió una convulsión y cayó al suelo, lo que le provocó una grave fractura de cadera.

Fueron los vecinos quienes la encontraron y advirtieron que tenía dificultades para reconocer lo que le decían. Según contó la propia Melisa, nunca había atravesado una situación similar.

“Nunca había tenido un episodio así. Soy una persona sana, entreno, me alimento bien y siempre fui muy activa”, relató en diálogo con TN.

La lesión en la cadera requiere una intervención quirúrgica. Sin embargo, los estudios realizados para preparar la operación detectaron otras complicaciones que modificaron el panorama médico.

De acuerdo con lo informado por su entorno, los médicos encontraron tumores en la zona de la cadera, lesiones en la columna y una formación sospechosa en uno de los pulmones. La posibilidad de una enfermedad oncológica está bajo evaluación, aunque todavía se necesita una biopsia para confirmar el diagnóstico y determinar el origen de las lesiones.

La colecta para pagar el tratamiento y el vuelo sanitario

Melisa continúa internada en México y está acompañada por su mamá y una de sus hermanas, que viajaron para estar junto a ella. Al mismo tiempo, familiares y amigos pusieron en marcha una campaña solidaria para reunir los fondos que permitan cubrir los gastos médicos y concretar su regreso a la Argentina.

Los costos son elevados. Según detallaron desde su entorno, la cirugía tiene un presupuesto cercano a los 30.000 dólares, mientras que la cuenta de internación ya ronda los 16.000 dólares.

A esos montos se suma el principal desafío económico: el traslado aéreo. Por la gravedad de la fractura, Melisa no puede viajar en un vuelo comercial y necesita un avión sanitario que le permita permanecer acostada y recibir asistencia médica durante todo el trayecto. El presupuesto para ese traslado es de aproximadamente 90.000 dólares.

La campaña comenzó a difundirse en redes sociales y luego se organizó una colecta formal para canalizar las donaciones. Desde la cuenta de Instagram @melisamoyano.ok, sus allegados comparten información sobre su situación y los avances de la iniciativa.

La propia Melisa expresó su sorpresa y agradecimiento por la respuesta que recibió. Según contó, muchas personas se acercaron para colaborar, incluso algunas con las que hacía años que no tenía contacto y otras que no la conocían personalmente.

“Estoy sorprendida de la cantidad de gente que me está ayudando. Siempre trato de ser la mejor persona que puedo. Hay personas que no veo hace mil años y personas que ni me conocen e igual vienen a ayudarme”, manifestó.

Después de cinco años en México, su objetivo ahora es volver a la Argentina para estar cerca de sus seres queridos y continuar con los estudios y tratamientos que necesita. Mientras su familia busca reunir el dinero para el vuelo sanitario y afrontar los gastos de atención, Melisa atraviesa días decisivos.

“Para una persona en mi situación, cada día que pasa es ir contrarreloj”, advirtió.