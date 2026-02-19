En vivo Radio La Red
Alertan sobre una peligrosa estafa con autos estacionados

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires difundió un video oficial para alertar sobre una nueva modalidad de estafa con códigos QR.

Se llama phishing, la modalidad que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires está alertando activamente para que los conductores no caigan en una estafa cada vez más común.

En un video oficial compartido en redes sociales, la fuerza explicó que los estafadores colocan stickers o cartones falsos en el parabrisas o cerca de los limpiaparabrisas de vehículos estacionados en la vía pública. El texto imita una notificación oficial de infracción de tránsito, con frases como: "Vehículo en infracción. Usted se estacionó mal. Para ver su multa, escanee el código QR".

El código QR invita a “consultar detalles” o “pagar con descuento”, pero al escanearlo, el usuario es llevado a un sitio web fraudulento que simula páginas gubernamentales o de tránsito. Allí, bajo presión de urgencia, se solicitan datos sensibles: número de tarjeta, código de seguridad (CVV), claves de home banking o accesos a billeteras virtuales como Mercado Pago.

En algunos casos, se pide descargar una aplicación sospechosa o desactivar protecciones del teléfono (como permitir instalaciones de fuentes desconocidas), lo que abre la puerta a malware o al robo directo de información.

La Policía enfatizó que el QR en sí no hackea el dispositivo de manera automática, sino que funciona como anzuelo para que la víctima siga pasos peligrosos por pánico o apuro.

Esta variante, conocida en otros contextos como quishing (QR + phishing), se viralizó en Buenos Aires y otras provincias como Salta, Chubut o Rosario, con vecinos compartiendo fotos de los stickers en redes.

Consejos para evitar las estafas

  • Nunca escanear códigos QR de procedencia dudosa, inesperada o que generen alarma inmediata.

  • Consultar infracciones reales solo por canales oficiales: app “BA Cómo Llego”, web del Gobierno de la Ciudad (sección “Consulta de infracciones de tránsito”), Boti por WhatsApp (escribir “Infracciones”) o en oficinas presenciales.

  • Si se encuentra un sticker sospechoso en el auto, retirarlo y desecharlo sin escanearlo.

  • Mantener el celular actualizado, con antivirus activo, y desconfiar de cualquier solicitud repentina de datos bancarios.

