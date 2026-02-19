Alertan sobre una peligrosa estafa con autos estacionados

pishing

La Policía enfatizó que el QR en sí no hackea el dispositivo de manera automática, sino que funciona como anzuelo para que la víctima siga pasos peligrosos por pánico o apuro.

Esta variante, conocida en otros contextos como quishing (QR + phishing), se viralizó en Buenos Aires y otras provincias como Salta, Chubut o Rosario, con vecinos compartiendo fotos de los stickers en redes.

Consejos para evitar las estafas

