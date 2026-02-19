BUENAS NOTICIAS: ANSES confirmó el cronograma de pago de marzo de 2026 para jubilados y pensionados

Esto significa que:

El aumento ya viene incluido en el haber de marzo

Se cobra en la misma fecha del calendario habitual

No es necesario hacer gestiones adicionales

Calendario de pago de Pensiones No Contributivas (PNC)

Las fechas de cobro se organizan según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo

Calendario_ANSES

Jubilados con haberes mínimos: cuándo cobran en marzo 2026

DNI terminado en 0: 9 de marzo

DNI terminado en 1: 10 de marzo

DNI terminado en 2: 11 de marzo

DNI terminado en 3: 12 de marzo

DNI terminado en 4: 13 de marzo

DNI terminado en 5: 16 de marzo

DNI terminado en 6: 17 de marzo

DNI terminado en 7: 18 de marzo

DNI terminado en 8: 19 de marzo

DNI terminado en 9: 20 de marzo

En este grupo se acredita el haber con aumento más el bono previsional completo, que continúa siendo clave para reforzar los ingresos de quienes cobran la mínima.

Jubilados con haberes superiores a la mínima: calendario completo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

En estos casos, el bono se paga de forma proporcional, de acuerdo con el monto del haber.

Bono para jubilados: cómo se paga en marzo

El refuerzo previsional continúa vigente y se liquida automáticamente junto con el haber mensual.

Jubilación mínima: bono completo

Haberes superiores: bono proporcional hasta alcanzar el tope definido por ANSES

No es necesario inscribirse ni realizar ningún trámite para cobrarlo.

Un dato clave: el aumento ya impacta en el bolsillo

El incremento del 2,9% ya forma parte de la liquidación de marzo, por lo que los jubilados y pensionados lo verán reflejado directamente en su recibo de haberes.

De esta manera, el calendario del tercer mes del año llega con:

Suba por movilidad

Bono previsional vigente

Fechas de cobro confirmadas

Todo en un mismo pago y sin gestiones extra.