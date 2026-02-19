En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Cronograma
Previsional

BUENAS NOTICIAS: ANSES confirmó el cronograma de pago de marzo de 2026 para jubilados y pensionados

El cronograma de cobro para jubilados y pensionados quedó definido por ANSES y llega con suba automática por movilidad, calculada según el último dato de inflación del INDEC. Quiénes cobran primero, cómo se paga el bono y cuándo arrancan los depósitos según el tipo de haber.

BUENAS NOTICIAS: ANSES confirmó cronograma de pago de marzo de 2026 para jubilados y pensionados

BUENAS NOTICIAS: ANSES confirmó cronograma de pago de marzo de 2026 para jubilados y pensionados

El cronograma de cobro de marzo para jubilados y pensionados ya fue oficializado por la ANSES y llega con una suba automática en los haberes. El incremento es del 2,9%, porcentaje que surge del último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC para el mes de enero.

Leé también Beneficios ANSES 2026: la noticia de Milei que entusiasmó a los jubilados
Beneficios ANSES 2026: la noticia de Milei que entusiasmó a los jubilados

El ajuste se aplica de manera directa sobre los montos de febrero y no requiere realizar ningún trámite. El aumento impacta tanto en las jubilaciones y pensiones contributivas como en las Pensiones No Contributivas (PNC).

Además, quienes perciben la jubilación mínima continúan cobrando el bono previsional vigente, mientras que los haberes superiores reciben el refuerzo de forma proporcional, según los topes establecidos por el organismo.

Aumento para jubilados en marzo: cómo se aplica

Con el actual esquema de movilidad, los haberes se actualizan mensualmente de acuerdo con la inflación de dos meses atrás. En este caso, el 2,9% corresponde al IPC de enero, por lo que ya se liquida junto con el pago mensual.

Esto significa que:

  • El aumento ya viene incluido en el haber de marzo

  • Se cobra en la misma fecha del calendario habitual

  • No es necesario hacer gestiones adicionales

Calendario de pago de Pensiones No Contributivas (PNC)

Las fechas de cobro se organizan según la terminación del DNI:

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo

  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo

  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo

  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo

  • DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo

Calendario_ANSES

Jubilados con haberes mínimos: cuándo cobran en marzo 2026

  • DNI terminado en 0: 9 de marzo

  • DNI terminado en 1: 10 de marzo

  • DNI terminado en 2: 11 de marzo

  • DNI terminado en 3: 12 de marzo

  • DNI terminado en 4: 13 de marzo

  • DNI terminado en 5: 16 de marzo

  • DNI terminado en 6: 17 de marzo

  • DNI terminado en 7: 18 de marzo

  • DNI terminado en 8: 19 de marzo

  • DNI terminado en 9: 20 de marzo

En este grupo se acredita el haber con aumento más el bono previsional completo, que continúa siendo clave para reforzar los ingresos de quienes cobran la mínima.

Jubilados con haberes superiores a la mínima: calendario completo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de marzo

  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

En estos casos, el bono se paga de forma proporcional, de acuerdo con el monto del haber.

Bono para jubilados: cómo se paga en marzo

El refuerzo previsional continúa vigente y se liquida automáticamente junto con el haber mensual.

  • Jubilación mínima: bono completo

  • Haberes superiores: bono proporcional hasta alcanzar el tope definido por ANSES

No es necesario inscribirse ni realizar ningún trámite para cobrarlo.

Un dato clave: el aumento ya impacta en el bolsillo

El incremento del 2,9% ya forma parte de la liquidación de marzo, por lo que los jubilados y pensionados lo verán reflejado directamente en su recibo de haberes.

De esta manera, el calendario del tercer mes del año llega con:

  • Suba por movilidad

  • Bono previsional vigente

  • Fechas de cobro confirmadas

Todo en un mismo pago y sin gestiones extra.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Cronograma INDEC Jubilados
Notas relacionadas
Jubilaciones ANSES: el aumento que llega en marzo y el nuevo monto que cobrarán con bono
ANSES paga la Ayuda Escolar, pero no todos la cobran: quiénes fueron eliminados del beneficio
ANSES paga $85.000 por hijo para beneficiarios AUH y SUAF, cómo tramitarlo

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar