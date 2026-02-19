BUENAS NOTICIAS: ANSES confirmó el cronograma de pago de marzo de 2026 para jubilados y pensionados
El cronograma de cobro para jubilados y pensionados quedó definido por ANSES y llega con suba automática por movilidad, calculada según el último dato de inflación del INDEC. Quiénes cobran primero, cómo se paga el bono y cuándo arrancan los depósitos según el tipo de haber.
El cronograma de cobro de marzo para jubilados y pensionados ya fue oficializado por la ANSES y llega con una suba automática en los haberes. El incremento es del 2,9%, porcentaje que surge del último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC para el mes de enero.
El ajuste se aplica de manera directa sobre los montos de febrero y no requiere realizar ningún trámite. El aumento impacta tanto en las jubilaciones y pensiones contributivas como en las Pensiones No Contributivas (PNC).
Además, quienes perciben la jubilación mínima continúan cobrando el bono previsional vigente, mientras que los haberes superiores reciben el refuerzo de forma proporcional, según los topes establecidos por el organismo.
Aumento para jubilados en marzo: cómo se aplica
Con el actual esquema de movilidad, los haberes se actualizan mensualmente de acuerdo con la inflación de dos meses atrás. En este caso, el 2,9% corresponde al IPC de enero, por lo que ya se liquida junto con el pago mensual.
Esto significa que:
El aumento ya viene incluido en el haber de marzo
Se cobra en la misma fecha del calendario habitual
No es necesario hacer gestiones adicionales
Calendario de pago de Pensiones No Contributivas (PNC)
Las fechas de cobro se organizan según la terminación del DNI:
DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo
DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo
DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo
DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo
Jubilados con haberes mínimos: cuándo cobran en marzo 2026
DNI terminado en 0: 9 de marzo
DNI terminado en 1: 10 de marzo
DNI terminado en 2: 11 de marzo
DNI terminado en 3: 12 de marzo
DNI terminado en 4: 13 de marzo
DNI terminado en 5: 16 de marzo
DNI terminado en 6: 17 de marzo
DNI terminado en 7: 18 de marzo
DNI terminado en 8: 19 de marzo
DNI terminado en 9: 20 de marzo
En este grupo se acredita el haber con aumento más el bono previsional completo, que continúa siendo clave para reforzar los ingresos de quienes cobran la mínima.
Jubilados con haberes superiores a la mínima: calendario completo
DNI terminados en 0 y 1: 23 de marzo
DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo
DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo
DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo
En estos casos, el bono se paga de forma proporcional, de acuerdo con el monto del haber.
Bono para jubilados: cómo se paga en marzo
El refuerzo previsional continúa vigente y se liquida automáticamente junto con el haber mensual.
Jubilación mínima: bono completo
Haberes superiores: bono proporcional hasta alcanzar el tope definido por ANSES
No es necesario inscribirse ni realizar ningún trámite para cobrarlo.
Un dato clave: el aumento ya impacta en el bolsillo
El incremento del 2,9% ya forma parte de la liquidación de marzo, por lo que los jubilados y pensionados lo verán reflejado directamente en su recibo de haberes.
