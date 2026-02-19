En vivo Radio La Red
Trends
Maru Botana
Volcán
Receta para la cocina

El secreto de Maru Botana para un volcán de dulce de leche exquisito: una receta rápida y efectiva

La reconocida cocinera compartió el paso a paso para preparar su clásico volcán de dulce de leche, un postre fácil de hacer, con pocos ingredientes y listo en minutos.

El volcán de dulce de leche se destaca por su interior cremoso y su preparación simple, ideal para disfrutar un postre caliente y casero en pocos minutos.

No hace falta ser un experto en la cocina para deleitarse con un postre de restaurante en casa. Maru Botana reveló los detalles para preparar su aclamado volcán de dulce de leche, una receta que destaca por su sencillez y rapidez. Según la reconocida cocinera, esta preparación es "una pavada".

Para obtener un resultado óptimo, es fundamental contar con ingredientes de calidad y respetar las proporciones indicadas:

Yemas y huevos: se utilizan solos, sin el agregado de azúcar.

Dulce de leche: se requieren aproximadamente 400 gramos. La consistencia debe ser la justa: "ni muy líquido ni muy espeso", afirma Maru.

Harina: se incorporan apenas 50 gramos a la mezcla.

Manteca: cantidad necesaria para preparar los moldes.

Cómo hacer el volcán de dulce de leche de Maru Botana

Embed

Batido inicial: se debe comenzar batiendo las yemas y los huevos. Es importante realizar este paso sin azúcar, ya que el dulce de leche aportará todo el sabor necesario.

Integración del sabor: se incorpora el dulce de leche a la base de huevos y se mezcla de forma homogénea.

Toque final de harina: se agregan los 50 gramos de harina a la preparación.

Moldeado y cocción: se vierte la mezcla en moldes de cualquier tamaño, previamente enmantecados. La cocción se realiza en un horno a 180 grados.

El resultado del postre es "increíble", dice Maru Botana en su canal de YouTube, donde presenta la receta. Para completar la presentación, la cocinera sugiere acompañar el volcán con helado de banana o de crema.

