El secreto de Maru Botana para un volcán de dulce de leche exquisito: una receta rápida y efectiva

• Harina: se incorporan apenas 50 gramos a la mezcla.

• Manteca: cantidad necesaria para preparar los moldes.

Cómo hacer el volcán de dulce de leche de Maru Botana

Batido inicial: se debe comenzar batiendo las yemas y los huevos. Es importante realizar este paso sin azúcar, ya que el dulce de leche aportará todo el sabor necesario.

Integración del sabor: se incorpora el dulce de leche a la base de huevos y se mezcla de forma homogénea.

Toque final de harina: se agregan los 50 gramos de harina a la preparación.

Moldeado y cocción: se vierte la mezcla en moldes de cualquier tamaño, previamente enmantecados. La cocción se realiza en un horno a 180 grados.

El resultado del postre es "increíble", dice Maru Botana en su canal de YouTube, donde presenta la receta. Para completar la presentación, la cocinera sugiere acompañar el volcán con helado de banana o de crema.