Alex Caniggia reveló cómo fue la reconciliación con su padre, el Pájaro

Sin embargo, si se reencontró con su padre El Pájaro, Claudio Paul, porque vive en el mismo barrio que él. “Yo me pelee con mi padre porque tomé partido por mi madre”, reveló sobre lo que sucedió en la separación de ellos.

“Mi viejo se enojó. Después de 5 años sin verlo ni hablar le conté todo esto (que la madre lo echó de la casa) y no lo podía creer”, contó.

“No vio a mi hija porque justo el día antes de viajar para acá tomamos el café, estuvimos 5 años peleados”, indicó.

“Me gustaría saber el motivo por lo que mi madre hizo eso”, cerró Alex y agregó: “Estoy rencoroso. Le hice la cruz, no se lo voy a perdonar nunca”.

Se conoció el mal momento de Alex Caniggia en Gran Hermano

Alex Caniggia dejó todo para sumarse a Gran Hermano VIP de España: el mediático abandonó a Venezia, su hija de dos meses, para sumarse al reality pero las cosas no van como él quisiera.

Caniggia se convirtió en el participante más votado por sus compañeros y su estadía en el reality en su versión española pende de un hilo: “Estoy tranquilo y me nominan porque soy un concursante fuerte y tienen miedo de mí. El público decide todo”, aseguró el mediático, luego de conocerse que recibió 24 votos de sus compañeros.

En la gala de eliminación dijeron que no tienen problema de convivencia con él, pero que sus actitudes, a veces, molestan.

“Soy un rival fuerte, me tienen miedo. Obviamente que estoy nominadísimo porque todos en la casa me detestan, pero como no tengo rival, voy a eliminar a todo tipo de rival. Estoy tranquilo”, dijo Caniggia en su votación ante Gran Hermano.