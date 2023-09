El preocupante estado de salud de Alex Caniggia tras probar un desagradable plato en Gran Hermano de España

Claro que para evitar el gasto extra Alex aceptó el desafío y al levantar la campana se llevó una desagradable sorpresa cuando el presentador le comunicó: “Intestino de vaca cocinado. Ni te va a hacer mal, ni nada. Huele fuerte”. De esta manera, Caniggia masticó sin dudar con cara de asco los chinchulines para terminar tragándolos, mientras sus compañeros festejaban las pizzas ganadas.

Embed

Pero lo cierto es que pasada la excitación de haber superado la prueba, Alex Caniggia empezó a sentir un fuerte dolor estomacal que lo dejó tirado gran parte del día.

Incluso las cámaras tomaron al mediático durante un buena parte de la jornada acostado en un sillón con los ojos tapados, sin hablar con nadie y por supuesto sin comer absolutamente nada. Afortunadamente con el paso de las horas el malestar fue pasando, por lo que logró recuperarse al cabo de unas horas de ayuno absoluto.

Alex Caniggia descompuesto en GH Vip España .jpg

Duro enfrentamiento entre Ángel de Brito y Alex Caniggia: el motivo

En tanto, horas antes de ingresar al reality español Alex Caniggia protagonizó un feroz cruce en Twitter con Ángel de Brito. El mediático se enojó con el conductor de LAM y no se guardó nada. La respuesta del periodista no tardó en llegar.

Alex Caniggia Tuit

El hijo de Mariana Nannis y El Pájaro Caniggia se indignó con el jurado del Bailando 2023 porque lo bloqueó en dicha red social. Furioso, el hermano de Charlotte le dedicó un mensaje con rima.

"A la chusma De Brito ya le pego con un desgano. Le duele la co... golosa porque yo siempre gano. Comentarista ensobrado que no banca un mano a mano. Me bloquean dos giles. Sin duda tienen vértigo en el a...", expresó Alex.

Ante semejante ataque, el conductor de LAM contestó con firmeza. "De desgano sabe su público, lo levantaron como a un nabo" remarcó Ángel, en referencia a Los desconocidos de siempre, el programa que tenía el mediático en El Trece.

Respuesta tuit angel de brito para alex caniggia

Por último, el periodista y jurado del Bailando 2023 deslizó que Alex no deja de costear su estilo de vida con la fortuna de sus padres. "A vivir de los papis otra vez", sentenció.