¿Frialdad total? La actitud que tomó Moria Casán tras el despido de Cinthia Fernández

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Por qué despidieron a Cinthia Fernándes de La Mañana con Moria

Ángel de Brito sorprendió el último viernes en LAM (América TV) al revelar una noticia que sacudió la televisión: Cinthia Fernández fue desvinculada de La Mañana con Moria (El Trece). La decisión llega tras varios cruces de la panelista, primero con Moria Casán y luego con María Fernanda Callejón, que habían generado un clima cada vez más difícil dentro del ciclo.

"Acaban de despedir a Cinthia Fernández del programa de Moria", anunció De Brito en vivo, y agregó: "La despidieron puntualmente por no pedir permiso para dar la nota en el LAM anoche".

Mientras conversaba con Ana Rosenfeld sobre el conflicto judicial de Wanda Nara y Mauro Icardi, el conductor interrumpió para sumar otro dato: "Me está llegando más información, me dicen que uno de los motivos fue el graph de LAM que decía, igual era un textual de Cintia: 'Es insostenible el clima laboral en el programa'. Dijeron: 'Bueno, es insostenible, un beso, te echamos'".

La producción del ciclo, a través de un mensaje que leyó Pilar Smith, explicó: "Fue una decisión en conjunto entre nosotros y el canal, porque venía muy desgastado y problemática su participación. Nos parece muy buena Cintia. Y ojalá podamos trabajar de nuevo con ella en otra situación. Pero hoy estaba muy crítico el tema. Ella lo dijo ayer en LAM. No es solo porque estuvo ahí en LAM sin avisarnos ayer. No fue solamente eso. Ya dejamos pasar varias situaciones, incluso cuando atacó a la misma Moria que la contrató ella. Ella es súper funcional y profesional. Es un tema de que en este programa ya pasaron muchas cosas con ella".

Finalmente, De Brito aportó un detalle sobre cómo se manejó la salida: "Esto se decidió al mediodía y a Moria se lo comunicaron a las 18. O sea, Moria se enteró ya con el pollo cocinado".