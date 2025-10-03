Una importante figura de Telefe comunicó su salida del canal y reveló los firmes motivos

Cristina Pérez

En tanto, sobre su esperado ciclo en Telefe en el que se concentró tras dar un paso al costado de su histórico lugar en el noticiero central del canal, Cristina Pérez anunció: “En noviembre va a salir mi programa en Telefe: Camino a casa. Es un formato español hermoso donde una figura muy conocida regresa ante las cámaras como en un reality al colegio donde estudiaba de chica, empieza a revivir su infancia y hace de vuelta el camino a su casa. Es hermoso, tenemos cinco programas grabados con figuras de primera línea”.

Pero claro que fue en ese momento cuando confirmó su salida definitiva de la emisora de Martínez. “También quiero contarles que cerré mi ciclo con Telefe. Se cerró con mucho amor. Estoy muy agradecida por mis años en el noticiero, pero este tiempo me hizo descubrir que quería hacer periodismo de autor, y eso me lo permite esta casa. Es parte de la evolución de la vida. Está terminando una etapa hermosa de mi vida y empezando otra”.

Vale recordar que desde 2002 Cristina Pérez hizo dupla junto a Rodolfo Barili en Telefe Noticias, la edición central del informativo por el que justamente esta semana fue premiado quien fuera su compañero en la fiesta de los premios Martín Fierro por su labor periodística masculina.

Cuándo y por qué Cristina Pérez se alejó del noticiero de Telefe

Cristina Pérez cerró de manera definitiva su ciclo en Telefe, canal en el que fue figura central durante más de veinte años como conductora del noticiero principal. La periodista anunció por estas horas que su desvinculación de la señal es total, luego de haber iniciado un proceso de transición entre finales de 2023 y principios de 2024.

La decisión, según explicó, fue consensuada con el canal y tuvo como uno de los motivos principales su relación sentimental con Luis Petri, actual ministro de Defensa de la Nación. En su contrato existía una cláusula que le impedía estar en pareja con un dirigente político mientras permaneciera al frente de Telefe Noticias. Frente a esta situación, Pérez optó por dar un paso al costado y replantearse su carrera profesional.

La periodista reconoció que su salida no respondió únicamente a esa cláusula contractual, sino que también estuvo vinculada a un proceso personal de evolución. En ese sentido, remarcó que su objetivo es desarrollar un “periodismo de autor” y explorar nuevas formas de comunicar, lo que la llevó a enfocarse en proyectos dentro de la señal La Nación+, donde actualmente se desempeña y asegura sentirse orgullosa de pertenecer a su nueva casa periodística.

Pérez dejó la conducción del noticiero central tras más de dos décadas, etapa que describió como un período de aprendizaje, crecimiento y gratitud. En distintas oportunidades destacó que su despedida estuvo marcada por el amor y el agradecimiento hacia Telefe, un canal donde construyó su trayectoria y se convirtió en una figura histórica de la pantalla.

En lo personal, la periodista mantiene una sólida relación con Luis Petri, abogado y dirigente de la Unión Cívica Radical, con quien está en pareja desde 2021. Pérez ha señalado que ese vínculo se transformó en una columna fundamental en su vida y, aunque reconoció que existen incompatibilidades laborales derivadas de su relación con un político, ambos han optado por acompañarse en sus respectivos caminos.

De esta manera, Cristina Pérez abre una nueva etapa profesional en la que buscará consolidar proyectos propios, dejando atrás más de veinte años de historia en Telefe.