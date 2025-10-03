Netflix sorprende con esta serie que ya marca tendencia y se basa en una impactante historia real

Una historia real que marcó el terror en Estados Unidos

La serie reconstruye los crímenes de Ed Gein, un hombre que vivió en los campos de Wisconsin durante los años cincuenta. En apariencia, era un vecino reservado, amable e inofensivo, pero detrás de esa fachada ocultaba una mente perturbada.

Gein fue acusado de asesinar brutalmente a mujeres y de profanar tumbas con el fin de fabricar objetos con restos humanos. Su caso estremeció a la opinión pública de la época y se convirtió en una fuente de inspiración para decenas de relatos de terror en cine y literatura.

La producción de Netflix no se limita a narrar los hechos policiales. También profundiza en la relación con su madre, Augusta Gein, una figura dominante que marcó su vida y su visión distorsionada del mundo. Esta dimensión psicológica es lo que convierte a la serie en una experiencia que va más allá del terror clásico, explorando los límites de la mente humana.

El elenco de Monstruo: La historia de Ed Gein

Charlie Hunnam

Laurie Metcalf

Suzanna Son

Tom Hollander

Vicky Krieps

Olivia Williams

Lesley Manville

Joey Pollari

Charlie Hall

Tyler Jacob Moore

El actor británico Charlie Hunnam se convirtió en el centro de todas las miradas al ponerse en la piel de Ed Gein, un personaje cuya historia inspiró películas clásicas como Psicosis, El silencio de los inocentes y La masacre de Texas.

Uno de los detalles más llamativos es la presencia de figuras históricas como Alfred Hitchcock, interpretado por Hollander, y su esposa Alma Reville, que dan un marco cultural al fenómeno del horror que Gein inspiró en Hollywood.

Ryan Murphy: su estilo inconfundible como creador

El creador Ryan Murphy, junto a su socio Ian Brennan, volvió a demostrar su capacidad para transformar historias reales en fenómenos culturales. Su estilo, caracterizado por una narrativa intensa y un cuidado estético perturbador, se refleja en cada episodio de esta tercera entrega de Monstruo.

La saga había alcanzado notoriedad mundial con Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer, que en 2022 se convirtió en una de las series más vistas de Netflix en toda su historia. Luego, con el relato sobre los hermanos Menendez, consolidó su capacidad para abordar casos reales desde una óptica distinta.

Ahora, con Ed Gein, Murphy explora el origen de un mito oscuro que influyó en toda la cultura del horror moderno.

Una serie ideal para maratonear en octubre

Estrenada en pleno inicio de la temporada de Halloween, Monstruo: la historia de Ed Gein aparece como una propuesta irresistible para quienes disfrutan del género de terror.

Sus ocho episodios están pensados para ser vistos de corrido, con un ritmo que mezcla tensión psicológica, suspenso y escenas que obligan al espectador a apartar la mirada.

El legado de Ed Gein en el cine

Más allá de la serie, el nombre de Ed Gein quedó ligado para siempre a la cultura popular. Su historia inspiró a personajes ficticios que marcaron la historia del cine, como Norman Bates en Psicosis o Leatherface en La masacre de Texas.

La producción de Netflix, sin embargo, busca ir más allá del mito y mostrar al hombre detrás del monstruo, con todas sus contradicciones y traumas.

Tráiler de Monstruo: La historia de Ed Gein en Netflix