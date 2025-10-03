En vivo Radio La Red
Trends
Rodrigo De Paul
Tini Stoessel
Inesperado

La tremenda condición que Cami Homs no negocia antes del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

La fuerte advertencia de Cami Homs antes del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. Enterate.

Una declaración de Cami Homs desató un nuevo capítulo en la novela interminable entre ella, Rodrigo De Paul y Tini Stoessel. La modelo, embarazada de su tercer hijo junto a José Sosa, fue interceptada por las cámaras en la alfombra roja y dejó frases que generaron un verdadero terremoto mediático.

Leé también Tini Stoessel y Rodrigo De Paul avanzan con su boda: la fecha elegida y todos los detalles
Tini Stoessel y Rodrigo De Paul tomaron una decisión que cambia drásticamente todo en sus vidas

Porque más allá de las sonrisas y las respuestas políticamente correctas, Cami fue tajante: hay una condición que no piensa negociar bajo ningún punto de vista en medio de los rumores de casamiento de su ex con Tini.

“La verdad que no estoy al tanto, no tengo ni la menor idea. Pero mientras sean felices, bienvenido sea. Y siempre digo lo mismo: mientras mis hijos estén bien, todo bien”, lanzó, con un tono amable, pero con la contundencia de quien deja marcada la cancha.

La boda entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul todavía no tiene fecha confirmada, todo indicaría que diciembre es el mes elegido, y es el evento más esperado del espectáculo. La estrella pop y el campeón del mundo planean una ceremonia que promete ser histórica, con invitados de lujo, locaciones exclusivas y una cobertura mediática sin precedentes.

Sin embargo, como suele pasar en la vida del futbolista y la cantante, nada llega sin polémicas: la figura de Cami Homs aparece como un telón de fondo inevitable.

image

Si bien la modelo intentó mostrarse conciliadora, su declaración no pasó inadvertida. En un mundo donde cada palabra se lee entre líneas, lo que Homs realmente subrayó es que sus hijos, Francesca (6) y Bautista (4), deben estar por encima de cualquier festejo, show o exposición mediática.

La frase, repetida en varios portales, dejó flotando la sensación de que, para Cami, el casamiento es algo secundario. La prioridad absoluta es el bienestar de los chicos.

Cuándo los cronistas le preguntaron si asistiría a la boda de su ex, Cami fue aún más categórica: “Nunca me llegaría esa invitación”.

Con esa frase, no solo cerró cualquier puerta de especulación, sino que también dejó en claro que la línea divisoria entre su vida y la de De Paul está marcada a fuego.

Cami está con José “El Principito” Sosa desde marzo de 2023, atraviesa su embarazo con energía y felicidad. “Es un embarazo súper saludable. Estoy recontra activa porque no paro nunca. Dije: un mes y medio o dos meses más y ya debería frenar un poco. Pero muy contenta”, contó, con una sonrisa que contrastaba con el revuelo mediático.

image
