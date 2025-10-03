La tremenda condición que Cami Homs no negocia antes del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Sin embargo, como suele pasar en la vida del futbolista y la cantante, nada llega sin polémicas: la figura de Cami Homs aparece como un telón de fondo inevitable.

Si bien la modelo intentó mostrarse conciliadora, su declaración no pasó inadvertida. En un mundo donde cada palabra se lee entre líneas, lo que Homs realmente subrayó es que sus hijos, Francesca (6) y Bautista (4), deben estar por encima de cualquier festejo, show o exposición mediática.

La frase, repetida en varios portales, dejó flotando la sensación de que, para Cami, el casamiento es algo secundario. La prioridad absoluta es el bienestar de los chicos.

Cuándo los cronistas le preguntaron si asistiría a la boda de su ex, Cami fue aún más categórica: “Nunca me llegaría esa invitación”.

Con esa frase, no solo cerró cualquier puerta de especulación, sino que también dejó en claro que la línea divisoria entre su vida y la de De Paul está marcada a fuego.

Cami está con José “El Principito” Sosa desde marzo de 2023, atraviesa su embarazo con energía y felicidad. “Es un embarazo súper saludable. Estoy recontra activa porque no paro nunca. Dije: un mes y medio o dos meses más y ya debería frenar un poco. Pero muy contenta”, contó, con una sonrisa que contrastaba con el revuelo mediático.