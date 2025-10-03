En vivo Radio La Red
Política
José Luis Espert
La Libertad Avanza
ELECCIONES 2025

Espert explicó en un video cómo y por qué recibió 200 mil dólares

El diputado y candidato de La Libertad Avanza dijo que pudo haber pecado de "ingenuo" y que entró "en pánico" cuando se enteró que Fred Machado había sido detenido por narcotráfico.

Espert explicó en un video cómo y por qué recibió 200 mil dólares

A raíz de las denuncias que lo vinculan con el empresario Federico “Fred” Machado —detenido y acusado de narcotráfico—, el diputado y candidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert, difundió un video en el que buscó aclarar su situación “de frente y con total sinceridad”.

La Justicia confirmó que Espert viajó 35 veces en el avión de Fred Machado
la justicia confirmo que espert viajo 35 veces en el avion de fred machado

En una larga exposición, el economista reconoció haber sido “ingenuo”, aunque rechazó de plano cualquier acusación de delito. También detalló su versión sobre cómo recibió los 200.000 dólares que están bajo la lupa.

Según Espert, todo se trata de una “campaña sucia” impulsada por el dirigente kirchnerista Juan Grabois. Aclaró que su único vínculo con Machado fue estrictamente profesional, una vez terminada la campaña presidencial de 2019, cuando lo contrató como consultor económico.

El legislador contó que conoció a Machado a través de un intermediario que lo presentó como “un empresario exitoso y admirador” de su proyecto político. Admitió que en 2019 aceptó un viaje en avión privado para presentar un libro en Viena y que Machado colaboró como tantos otros durante su campaña.

No obstante, diferenció esa ayuda de la transferencia de 200.000 dólares. De acuerdo a su relato, el empresario lo contactó con la compañía minera guatemalteca Minas del Pueblo, que lo contrató para asesorar en la reestructuración de una deuda.

“En enero de 2020 firmé un contrato con la empresa y comencé a trabajar. A principios de febrero, con las elecciones ya terminadas y dedicado de lleno a mi actividad privada, recibí un adelanto en virtud de ese acuerdo”, señaló.

Espert subrayó que la operación fue totalmente legal y transparente. Se hizo a través de una cuenta declarada y el pago ingresó en una cuenta a su nombre en Estados Unidos, declarada ante la AFIP.

Además, contó que exigió que el dinero se transfiriera desde otro banco estadounidense para garantizar el control y que la transferencia no la hizo directamente Machado, sino de la empresa minera que requirió sus servicios.

El contrato, agregó, quedó trunco con la llegada de la pandemia, que le impidió viajar a Guatemala.

El diputado recordó que recién en abril de 2021 se enteró, a través de la prensa, de la orden de captura internacional contra Machado. “Entré en pánico. Nunca pensé que algo así podía sucederme”, confesó.

Aseguró que nunca supo de actividades ilícitas vinculadas al empresario y resumió su defensa con una frase: “Puedo haber pecado de ingenuo, pero delincuente jamás”.

En el cierre de su descargo, Espert apuntó contra Juan Grabois por reflotar lo que considera una “campaña sucia” iniciada hace cuatro años. También lo acusó de difundir versiones que involucran a su familia en supuestas irregularidades patrimoniales, algo que rechazó con el argumento de que su crecimiento económico proviene de la herencia de un campo de su padre, fallecido en 2018.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jlespert/status/1973940577273299329&partner=&hide_thread=false
