Cómo actuar ante un infarto si estás solo: trucos para aumentar tus chances de sobrevivir

Un infarto puede ocurrir de manera inesperada y estar solo aumenta el riesgo. Conocer los síntomas y actuar rápido puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte

Un infarto puede aparecer de forma inesperada y es una de las principales causas de fallecimiento en el mundo. Se produce cuando se bloquea de manera repentina el flujo de sangre al corazón, lo que provoca que parte del tejido cardíaco deje de recibir oxígeno y se dañe de manera irreversible si no se actúa con rapidez. En ese escenario, cada minuto cuenta: cuanto más tiempo pasa sin atención médica, menor es la posibilidad de sobrevivir.

La situación se complica aún más si el episodio ocurre estando solo, sin alguien que pueda auxiliar, pedir ayuda o iniciar maniobras de reanimación. Por eso es clave reconocer las señales de alerta y saber qué pasos seguir hasta que llegue la asistencia.

Cuáles son los síntomas del infarto y qué hacer si estas solo

Los síntomas más comunes son dolor u opresión en el pecho, a menudo descrito como un peso o ardor que no cede con el reposo. Esa molestia puede extenderse al brazo izquierdo, la mandíbula, la espalda o el cuello. También pueden presentarse dificultad para respirar, sudor frío, mareos, náuseas, palpitaciones intensas y sensación de debilidad. En muchos casos, el inicio del cuadro se confunde con una indigestión o un malestar pasajero, lo que retrasa la consulta y agrava la situación.

Ante estas señales, lo más importante es actuar de inmediato. A continuación, repasamos algunas técnicas simples que pueden ayudarte a ganar tiempo y aumentar las posibilidades de sobrevivir si un infarto te sorprende estando solo.

infarto-corazon

  • Llamar a emergencias de inmediato

    Lo primero es comunicarse con el 911 (o el número local de urgencias). Activá el altavoz del celular para mantener la línea abierta y, si podés, dejá la puerta de tu casa sin llave para facilitar el ingreso del personal médico.

  • Masticar aspirina

    Mientras llega la ayuda, se recomienda masticar y tragar entre 200 y 300 mg de aspirina, siempre que no seas alérgico ni tengas contraindicación médica. Masticarla permite que actúe más rápido y ayuda a que el coágulo que obstruye la arteria no siga creciendo.

  • Evitar cualquier esfuerzo innecesario

    No intentes manejar, caminar largas distancias ni realizar movimientos bruscos. Esto aumenta la exigencia sobre el corazón y puede empeorar el cuadro.

  • Mantener una postura segura

    Lo más recomendable es sentarse o recostarse con la espalda recta, en una posición cómoda que facilite la respiración.

  • Respirar lento y profundo

    Inspirar y exhalar de manera pausada contribuye a que el corazón trabaje con menor presión y ayuda a mantener la calma mientras llega la asistencia.

Toser y golpearse el pecho: mitos que pueden ser peligrosos

Existen creencias de que toser fuerte o golpearse el pecho puede detener un ataque cardíaco. Esto es falso para un infarto real y puede ser peligroso. La llamada “reanimación con tos” solo se aplica en situaciones muy específicas de ciertos tipos de arritmias, bajo supervisión médica y con monitoreo cardíaco, generalmente dentro de un hospital.

Si ocurre un infarto estando solo, estas prácticas no desobstruyen la arteria ni revierten el cuadro. Pueden aumentar la presión sobre el corazón y empeorar la situación.

La forma más segura de ganar tiempo es llamar de inmediato a emergencias, masticar aspirina si no hay contraindicación, mantenerse quieto, adoptar una postura cómoda y respirar profundo hasta que llegue la asistencia médica.

Prevención: hábitos que reducen el riesgo infarto

vida-saludable

  • Controlar la presión arterial y los niveles de colesterol.

  • Mantener una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras y bajo consumo de grasas saturadas.

  • Realizar actividad física regularmente.

  • Evitar fumar y el consumo excesivo de alcohol.

  • Realizar chequeos médicos, especialmente si existen antecedentes familiares de enfermedades cardíacas.

Adoptar estos hábitos no solo disminuye la probabilidad de sufrir un infarto, sino que también mejora la salud general del corazón y la calidad de vida.

