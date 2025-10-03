Aparecieron dos nuevos testigos del accidente de Mila Yankelevich que podrían aportar datos claves del caso

A poco más de dos meses del trágico accidente de embarcación que sufrió Mila Yankelevich, nieta de Cris Morena, en Miami, Estados Unidos, donde perdió la vida, surgieron nuevos detalles que podrían cambiar el rumbo de la investigación.
Según revelaron, dos testigos presenciaron el accidente en Miami de Mila Yankelevich, nieta de Cris Morena, y ya se habrían presentado ante la Justicia de la ciudad para declarar.
El periodista Martín Candalaft dio a conocer en DDM (América TV) testimonios que serían claves para la causa. Según relató, dos trabajadores de la zona, testigos directos del hecho, se habrían presentado ante la Justicia y brindado declaraciones que aportarían "detalles desconocidos" a la causa.
“La investigación está dando nuevos resultados, hay una versión de unos testigos claves que aún no se habían conocido. Son dos testimonios muy importantes. Las declaraciones son de testigos directos del hecho, trabajadores que intentaron evitar lo que sucedió y revelan datos como qué actitud tomaron los que estaban arriba de la barcaza, si se dieron cuenta o no de que estaban por impactar contra el velero. Esto lo cuentan ante la Justicia de Miami y dan detalles desconocidos que cambian la óptica del hecho”, introdujo el periodista sobre el carácter inédito de lo que ocurrió.
Identificándolos, el primero de los testigos sería William Cruza, quien se encontraba trabajando como techista en una casa de la isla frente al lugar donde ocurrió el suceso y, durante su descanso, habría visto de cerca el momento previo a la tragedia. “Estaba sentado en el tejado de la casa frente a la bahía. Vi una barcaza que iba a toda velocidad hacia un pequeño bote que no se movía”, explicó.
“Ahí le grité a mis compañeros para que vieran lo que estaba pasando, nos pusimos de pie de un salto y empezamos a gritarle a los botes. Sabíamos que la barcaza iba a chocar con el velero en menos de un minuto", se agrega en la declaración.
Al mismo tiempo, el testimonio leído en el ciclo de América, continúa: "Vimos a un hombre con una camisa de trabajo color verde neón en el costado de la barcaza, a medio camino de donde estaba la grúa. Si el tripulante nos hubiese visto, podría haber detenido la barcaza. Gritamos y gritamos, pero estábamos muy lejos, no nos iban a oír. Se dirigían directamente hacia los niños, y cuando el conductor se dio cuenta, la barcaza ya estaba encima de ellos”.
Sobre esta línea, el periodista reveló el que sería el testimonio del segundo testigo, bajo el nombre de Aldo Melgar, quien también habría presenciado el hecho. Su relato fue igual de estremecedor: “Aproximadamente 30 segundos después de que empezamos a gritar y saltar, el tripulante de la barcaza vio el velero lleno de campistas del Miami Yacht Club. Vimos a los niños y a la consejera gritar y hacer señas para que la barcaza se detuviera".
"Vi el pequeño bote y corrí hacia la parte trasera de la barcaza gritándole al capitán. La barcaza ya estaba muy cerca de los niños. Creo que el capitán me escuchó porque el motor se apagó y la barcaza se detuvo muy rápido, pero ya era demasiado tarde. Sonó como un trueno en el momento en el que la barcaza impactó contra el pequeño bote, y empecé a gritar. Me sentí fatal al ver esto, asustado y peor porque habíamos estado gritando y no nos escuchaban”, concluiría el testimonio.
“No se conoce cómo avanza la investigación de la Justicia más allá de estos testimonios. No hay ningún imputado ni, mucho menos, detenidos. Tal vez la investigación avance hacia la hipótesis de un accidente”, remarcó, que hasta ahora se observa una barcaza con una visión obstruida y una reacción tardía del capitán tras la advertencia de uno de los tripulantes.