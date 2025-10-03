Aparecieron dos nuevos testigos del accidente de Mila Yankelevich que podrían aportar datos claves del caso

“Ahí le grité a mis compañeros para que vieran lo que estaba pasando, nos pusimos de pie de un salto y empezamos a gritarle a los botes. Sabíamos que la barcaza iba a chocar con el velero en menos de un minuto", se agrega en la declaración.

Al mismo tiempo, el testimonio leído en el ciclo de América, continúa: "Vimos a un hombre con una camisa de trabajo color verde neón en el costado de la barcaza, a medio camino de donde estaba la grúa. Si el tripulante nos hubiese visto, podría haber detenido la barcaza. Gritamos y gritamos, pero estábamos muy lejos, no nos iban a oír. Se dirigían directamente hacia los niños, y cuando el conductor se dio cuenta, la barcaza ya estaba encima de ellos”.

Sobre esta línea, el periodista reveló el que sería el testimonio del segundo testigo, bajo el nombre de Aldo Melgar, quien también habría presenciado el hecho. Su relato fue igual de estremecedor: “Aproximadamente 30 segundos después de que empezamos a gritar y saltar, el tripulante de la barcaza vio el velero lleno de campistas del Miami Yacht Club. Vimos a los niños y a la consejera gritar y hacer señas para que la barcaza se detuviera".

"Vi el pequeño bote y corrí hacia la parte trasera de la barcaza gritándole al capitán. La barcaza ya estaba muy cerca de los niños. Creo que el capitán me escuchó porque el motor se apagó y la barcaza se detuvo muy rápido, pero ya era demasiado tarde. Sonó como un trueno en el momento en el que la barcaza impactó contra el pequeño bote, y empecé a gritar. Me sentí fatal al ver esto, asustado y peor porque habíamos estado gritando y no nos escuchaban”, concluiría el testimonio.

“No se conoce cómo avanza la investigación de la Justicia más allá de estos testimonios. No hay ningún imputado ni, mucho menos, detenidos. Tal vez la investigación avance hacia la hipótesis de un accidente”, remarcó, que hasta ahora se observa una barcaza con una visión obstruida y una reacción tardía del capitán tras la advertencia de uno de los tripulantes.