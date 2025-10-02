La autopsia a Lara Gutiérrez reveló la causa de la muerte y escalofriantes detalles del crimen

El escrito añade: "Conforme a lo expresado, el cuerpo permaneció refrigerado desde su ingreso a esta sede hasta el momento de la operación de autopsia, por tanto, se deja constancia que podría hallarse modificada la data de muerte por la consecuente crioconservación".

El video grabado

El avance de la investigación por el triple crimen de Florencio Varela sigue arrojando datos estremecedores que permiten reconstruir el horror vivido por Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez. En las últimas horas, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, aportó un detalle inquietante que abre un nuevo frente en la causa: la posible existencia de videos que habrían registrado los momentos más cruentos del asesinato de las tres jóvenes.

La revelación no pasó desapercibida y generó conmoción, ya que implica la circulación de un material audiovisual que habría sido visto por personas cercanas a los detenidos. Alonso aseguró que “sabemos que personas cercanas a ‘Pequeño J’ y Matías Ozorio vieron el video”, en referencia a dos de los principales acusados del caso. La información se obtuvo de los testimonios brindados por algunos de los detenidos, aunque aún no está del todo claro quién filmó ni con qué intención.

En declaraciones televisivas, el funcionario bonaerense sostuvo: “No sabemos quién filmó, pero hay por lo menos entre dos y cuatro personas que nos dicen haber visto el video”, confirmando así que los investigadores trabajan sobre un elemento que podría volverse determinante. El fiscal de la causa, Adrián Arribas, también se pronunció al respecto y explicó que la existencia del material forma parte de “una línea de investigación” que busca ser confirmada a través de peritajes tecnológicos y el análisis de teléfonos celulares.

La apertura de los dispositivos móviles incautados a los detenidos se realizará este viernes y podría ser clave para corroborar no solo la circulación del video, sino también para reconstruir con precisión la logística previa y posterior al brutal ataque. “Es importante porque vamos a sacar información de las personas que están detenidas”, subrayó el fiscal en diálogo con la prensa.