¿Milagro o fake news? Apareció el video del rescate del único sobreviviente del avión que cayó en India

Embed

“Cuando me levanté, había cuerpos a mi alrededor. Tenía miedo. Me levanté y corrí. Había restos del avión por todas partes. Alguien me agarró, me metió en una ambulancia y me llevó al hospital”, relató luego Ramesh al Hindustan Times. Estaba sentado en el asiento 11A, según confirmó la Policía de Ahmedabad.