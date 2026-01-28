Cáncer de páncreas: el nuevo tratamiento que genera ilusión en pacientes
Un equipo de científicos logró resultados alentadores con una terapia experimental contra el cáncer de páncreas.
Un equipo de investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) de España logró un avance inédito en el tratamiento del cáncer de páncreas, uno de los tumores más agresivos y con peor pronóstico. En ratones de laboratorio, los científicos consiguieron eliminar por completo el adenocarcinoma ductal de páncreas, el tipo más frecuente de esta enfermedad, mediante una triple combinación de fármacos.
El estudio fue liderado por el investigador Mariano Barbacid y contó con el apoyo de la Fundación Cris Contra el Cáncer. Los resultados fueron publicados en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), una de las más prestigiosas a nivel internacional.
Las alarmantes cifras del cáncer de páncreas
El cáncer de páncreas presenta una supervivencia a cinco años inferior al 10% y se caracteriza por la rápida aparición de resistencias a los tratamientos, lo que explica la falta de avances significativos durante décadas. En alrededor del 90% de los casos, el tumor presenta una mutación en el oncogén KRAS, considerado durante años una diana terapéutica prácticamente inaccesible.
La novedad del trabajo radica en que la estrategia no se limita a inhibir KRAS, sino que también bloquea de forma simultánea las proteínas EGFR y STAT3, dos vías alternativas que las células tumorales utilizan para sobrevivir y seguir proliferando. Al atacar estos tres mecanismos en conjunto, los investigadores lograron una respuesta completa y sostenida, sin que el tumor desarrollara nuevas vías de escape.
Según explicó Barbacid, este enfoque demuestra que una combinación racional de terapias puede modificar el comportamiento de un tumor históricamente refractario a los tratamientos.
Cáncer de páncreas: los resultados prometedores del tratamiento experimental
En los experimentos realizados, los animales tratados permanecieron libres de la enfermedad durante más de 200 días, sin registrar efectos secundarios relevantes, incluso después de suspender la medicación. Además, la terapia fue probada en distintos modelos animales, incluidos modelos PDX con tejidos derivados de personas con cáncer de páncreas.
Pese a los resultados alentadores, los especialistas remarcan que se trata de una investigación preclínica. Aún será necesario optimizar la combinación de fármacos y avanzar hacia ensayos clínicos en humanos para evaluar su seguridad y eficacia antes de su eventual uso en hospitales.
Desde la Fundación Cris Contra el Cáncer, que invirtió más de 2 millones de euros en el proyecto desde 2020, destacaron la importancia de la investigación traslacional para acortar la distancia entre el laboratorio y la práctica médica. En ese sentido, subrayaron que el hallazgo abre una nueva vía terapéutica frente a un tumor que llevaba años sin novedades relevantes.
Aunque el camino hacia su aplicación clínica todavía es largo, el estudio representa una señal concreta de esperanza, al demostrar que es posible superar las resistencias que históricamente frenaron el tratamiento del cáncer de páncreas.