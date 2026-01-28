Cáncer de páncreas: el nuevo tratamiento que genera ilusión en pacientes

Según explicó Barbacid, este enfoque demuestra que una combinación racional de terapias puede modificar el comportamiento de un tumor históricamente refractario a los tratamientos.

Cáncer de páncreas: los resultados prometedores del tratamiento experimental

pancreas-cris

En los experimentos realizados, los animales tratados permanecieron libres de la enfermedad durante más de 200 días, sin registrar efectos secundarios relevantes, incluso después de suspender la medicación. Además, la terapia fue probada en distintos modelos animales, incluidos modelos PDX con tejidos derivados de personas con cáncer de páncreas.

Pese a los resultados alentadores, los especialistas remarcan que se trata de una investigación preclínica. Aún será necesario optimizar la combinación de fármacos y avanzar hacia ensayos clínicos en humanos para evaluar su seguridad y eficacia antes de su eventual uso en hospitales.

Desde la Fundación Cris Contra el Cáncer, que invirtió más de 2 millones de euros en el proyecto desde 2020, destacaron la importancia de la investigación traslacional para acortar la distancia entre el laboratorio y la práctica médica. En ese sentido, subrayaron que el hallazgo abre una nueva vía terapéutica frente a un tumor que llevaba años sin novedades relevantes.

Aunque el camino hacia su aplicación clínica todavía es largo, el estudio representa una señal concreta de esperanza, al demostrar que es posible superar las resistencias que históricamente frenaron el tratamiento del cáncer de páncreas.