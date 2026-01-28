La escandalosa fortuna en dólares que Roberto Pettinato le habría sacado a Charly García

Lo cierto es que todo esto habría sucedido allá por 2020, cuando el ex conductor de Duro de domar grabó Pattinato Plays García, el disco digital de 11 temas que está disponible en una conocida plataforma musical.

Tal parece que el elevadísimo costo se habría debido a que hicieron "una edición limitada en vinilo", lo que habría encarecido muchísimo todo por los pocos estudios que aún se dedicaban a las grabaciones en ese formato; así como también los las estadías en Oregon y los pasajes.

Lo que muchos se preguntan por estas horas es si Roberto Pettinato le habrá devuelto a Charly semejante cantidad de dinero. De no ser así, sería una doble traición: además de haberse quedado con la novia del músico, también lo habría echo con su dinero.

Roberto Pettinato, MEcha Iñigo y Charly García

Cuál fue la fuerte revelación de Roberto Pettinato sobre su ex nuera Sofía La Reini Gonet

Roberto Pettinato volvió a mostrarse ante las cámaras y, fiel a su estilo filoso y sin filtro, habló de todo: su vínculo con la fama, su mirada sobre la exposición mediática, la posibilidad de sentarse como invitado en el programa de Mario Pergolini, sus planes laborales y hasta dejó definiciones sobre su entorno íntimo, incluida su ex nuera, la influencer La Reini Sofía Gonet.

El conductor fue abordado por el ciclo Puro Show (El Trece) y no esquivó ningún tema. Al ser consultado por una reciente declaración de Florencia Peña, quien aseguró que la fama le pesa, Pettinato marcó distancia y dejó en claro que no todos viven la exposición de la misma manera. “Flor Peña dijo que le pesa la fama”, le comentó uno de los cronistas, lo que dio pie a su reflexión.

“Yo soy un conductor, estoy metido adentro de una cámara y la fama es diferente a una tipa que está todo el tiempo en el teatro o una vedette. Debe ser hincha pelotas mal”, disparó sin vueltas, diferenciando su rol del de otros artistas.

En esa misma línea, el músico y presentador profundizó sobre la obsesión por ocultarse de algunos famosos y cuestionó ciertas actitudes. “Nunca polaricé en mi vida. Viste que los tipos que quieren ser famosos y después polarizan el auto y decís ¿para qué?, el Indio Solari se pone una peluca para ir al shopping. Digo ¿para qué haces todo eso?”, lanzó, con su ironía habitual.

Más relajado, Pettinato también se refirió a su círculo íntimo y no dudó en definir a su clan como particular. “Mi familia es muy especial porque es una familia muy escandalosa”, aseguró. En ese contexto, recordó una anécdota vinculada a La Reini Sofía Gonet, ex pareja de su hijo Homero, y lo hizo con humor ácido.

“Cenamos todos juntos. Me pareció una muy buena filmadora porque filmó toda la cena. Me obligó a comer con la boca cerrada un montón de tiempo, cosa que no hago”, contó entre risas, dejando entrever cómo era la dinámica familiar antes de la ruptura.

Sobre su relación con la prensa, Pettinato se mostró crítico y algo resignado. “Los titulares siempre son feos, nosotros somos los reyes de los titulares en contra pero bueno ya estoy acostumbrado”, afirmó. Y explicó por qué prefiere evitar entrevistas presenciales: “Por eso doy notas por mail. Esta la doy ahora porque están acá todos ustedes. Después cortan, pegan, más los que están en el piso hacen el análisis de lo que dijiste, que son los psicólogos modernos. Eso es medio... Pero bueno, ya estoy acostumbrado”.

Finalmente, fue consultado por el regreso de Mario Pergolini a la televisión y dio su veredicto. “Al principio a nadie le gustaba pero ahora me parece que enganchó bien”, opinó. Incluso bromeó con una posible invitación: “¿Paga? Por cinco mil voy, te digo porque decían que Pampita iba por 25, yo por 5 mil voy”.

En cuanto a su futuro laboral, Pettinato dejó en claro qué tipo de proyecto lo seduce. “Si vuelvo con algo en televisión va a ser un programa de entrevistas”, adelantó, y explicó el motivo: “¿Sabés por qué? Porque todo el mundo me rompe las pelo.. con eso. Todavía no tengo ofertas pero va a salir porque es un programa muy sencillo: monólogo y la entrevista, como era Que parezca un accidente”.