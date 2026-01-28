En vivo Radio La Red
Facundo Arana
María Susini
La terrible decisión de Facundo Arana, en medio de la separación de María Susini

Facundo Arana tomó una firme determinación luego de confirmar el fin de su relación con la modelo María Susini.

La separación de Facundo Arana y María Susini no solo sorprendió al mundo del espectáculo, sino que también abrió un abanico de versiones y especulaciones sobre los motivos que habrían llevado a la ruptura. En medio de ese escenario cargado de rumores, el actor tomó una decisión que llamó la atención: eligió el silencio absoluto, incluso ante consultas directas de colegas del medio que buscaron su palabra para aclarar una situación familiar delicada.

Con el correr de los días, comenzaron a circular versiones sobre conflictos internos que habrían tensado la relación hasta un punto irreversible. En ese contexto, Pilar Smith aportó información sensible en LAM (América TV), donde explicó que había logrado reconstruir parte de lo ocurrido puertas adentro de la familia. Según lo que trascendió, el origen del conflicto estaría vinculado a un accidente a caballo que sufrió India, hija de la pareja, durante una competencia hípica en Mar del Plata, un episodio que generó preocupación y dejó al descubierto diferencias profundas en la manera de afrontar lo sucedido.

Al presentar la información, la periodista fue clara respecto de la cautela con la que decidió avanzar y también marcó la falta de respuesta del actor. “Nos llegó una información de unos testigos que vivieron una situación un tanto rara y fuerte en un hospital. Le escribí a Facundo, pero no me respondió. Lo voy a contar con cuidado, por las muchas personas que vieron esto”, señaló en el programa, mientras chequeaba los datos que tenía anotados.

Luego, Smith detalló el episodio que habría encendido las alarmas. “Es de principios de enero y tiene que ver con la hija de Facundo y María Susini, que participó de la Copa de Verano en Mar del Plata. Aparentemente, uno de estos días del concurso, la hija de ellos se cae. Una caída fea y, después de ese momento, llaman a la ambulancia y la llevan al hospital”, relató, aportando precisiones sobre el contexto del accidente.

Según su reconstrucción, el momento más confuso se dio durante el traslado y la atención médica. “Intentan contactarse con María para que acompañen a la hija en esta situación de ser trasladada a un hospital. Me cuentan que María no quería que fuera Facundo, que fuera otra persona. Ella tampoco podía ir. Fue un jinete chileno y el entrenador. Los testigos aseguran que Facundo llegó al hospital y no lo dejaron ingresar; estaba afuera. Este episodio nos dio para dudar y decir: ‘¿qué habrá pasado?’”, concluyó la periodista, dejando en evidencia las tensiones existentes.

El silencio de Arana no fue solo frente a Smith. Ángel de Brito también intentó comunicarse con el actor para conocer su versión de los hechos, pero obtuvo el mismo resultado. “También le escribí y no me contestó”, afirmó el conductor, reforzando la idea de que, en medio de la separación y de versiones tan sensibles, Facundo Arana decidió no hablar y mantenerse al margen de la exposición mediática.

