La terrible decisión de Facundo Arana, en medio de la separación de María Susini

Según su reconstrucción, el momento más confuso se dio durante el traslado y la atención médica. “Intentan contactarse con María para que acompañen a la hija en esta situación de ser trasladada a un hospital. Me cuentan que María no quería que fuera Facundo, que fuera otra persona. Ella tampoco podía ir. Fue un jinete chileno y el entrenador. Los testigos aseguran que Facundo llegó al hospital y no lo dejaron ingresar; estaba afuera. Este episodio nos dio para dudar y decir: ‘¿qué habrá pasado?’”, concluyó la periodista, dejando en evidencia las tensiones existentes.

El silencio de Arana no fue solo frente a Smith. Ángel de Brito también intentó comunicarse con el actor para conocer su versión de los hechos, pero obtuvo el mismo resultado. “También le escribí y no me contestó”, afirmó el conductor, reforzando la idea de que, en medio de la separación y de versiones tan sensibles, Facundo Arana decidió no hablar y mantenerse al margen de la exposición mediática.