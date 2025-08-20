Argentina podría atrasar una hora el reloj oficial: cuáles son los posibles beneficios del cambio

En cuanto al consumo energético, estudios como el presentado por el CONICET en Mendoza indican que aprovechar mejor la luz natural podría reducir el gasto de electricidad en espacios como escuelas y oficinas. Sin embargo, expertos advierten que el ahorro a nivel nacional sería modesto, ya que la mayor parte de la energía consumida depende de otros factores como climatización, industria y hábitos de uso.

Un debate con historia

La Argentina modificó su huso horario en distintas oportunidades. En 2007 se sancionó la Ley 26.350, que establecía alternar entre GMT -3 y GMT -2 según la estación, hasta que quedó sin efecto en 2009. Antes, en 1999, otra ley fijó GMT -4, pero se derogó poco después.

Con este nuevo proyecto en discusión, la cuestión horaria regresa al Congreso y abre la pregunta sobre si un ajuste en el reloj puede traducirse en mejoras concretas para la salud, el rendimiento y el consumo energético de los argentinos.

Cómo funcionan los husos horarios

huso-horario

Los husos horarios se determinan a partir del GMT (Greenwich Mean Time) o del UTC (Coordinated Universal Time), referencias internacionales para medir el tiempo.

El GMT se calcula a partir del meridiano de Greenwich, en Londres, y establece la hora “cero” desde la cual se definen todos los demás husos. Por su parte, el UTC es una versión más moderna y precisa, basada en relojes atómicos, que permite sincronizar los relojes en todo el mundo.