Los nuevos dueños de la Argentina: Rubén Cherñajovsky y los hermanos Neuss se quedaron con varias empresas en el gobierno de Milei

Por su parte, Edison Energía comenzó a consolidarse en el sector al ganar las licitaciones de las represas Alicurá, en Río Negro-Neuquén, y Cerros Colorados, en Neuquén, luego de comprar Potrerillos, una generadora chiquita en Mendoza.

Newsan Ruben Cherñajovsky Rubén Cherñajovsky, empresario vinculados al Grupo Newsan, forma parte del consorcio que se quedó con la participación estatal en Transener.

Hasta ahora, Transener estaba bajo la órbita del Grupo Pampa, encabezado por Marcelo Mindlin, junto con participación estatal. La compañía tiene un rol central dentro del sistema energético argentino, ya que opera la red de transporte de energía en alta tensión que conecta gran parte del país.

Los hermanos Neuss

El grupo empresario está encabezado por Juan, Patricio y Jorge Neuss, integrantes de la tercera y cuarta generación de una familia que construyó su fortuna hace más de 120 años a partir del negocio de sodas y jugos. En los últimos meses, el conglomerado amplió su presencia en sectores ligados a energía, infraestructura y logística.

nelly-2BRN67KB6VFQXDFYUJM57NTYE4 (1) María Blaquier y su marido, Patricio Neuss.

En paralelo, crecieron las versiones sobre la cercanía de algunos integrantes del grupo con el entorno presidencial. Patricio y Juan Neuss mantienen una relación personal con Santiago Caputo desde la infancia, mientras que también trascendieron vínculos con la Fundación Faro, espacio asociado al oficialismo y señalado como uno de los vehículos de financiamiento político de la fuerza libertaria.

La licitación del a Hidrovía

La próxima gran disputa aparece ahora alrededor de la Hidrovía del Paraná, uno de los negocios más relevantes para el comercio exterior argentino. El Gobierno avanzó con la licitación para privatizar el dragado y balizamiento de la vía navegable por 25 años, con ingresos estimados de entre 200 y 300 millones de dólares anuales, lo que podría representar hasta US$7.000 millones durante toda la concesión.

Entre los empresarios que aparecen mejor posicionados en la compulsa figuran Juan Ondarcuhu, con intereses en la terminal de Rosario, y Gustavo Elías, referente del puerto de Bahía Blanca. Elías también quedó mencionado en versiones sobre un eventual desembarco privado en el puerto de Tierra del Fuego, actualmente administrado por la provincia.

En ese escenario, el Grupo Neuss aparece como uno de los actores con mayor capacidad para consolidarse como contratista clave dentro del negocio portuario y logístico, ampliando así su influencia sobre sectores considerados estratégicos para la economía argentina.