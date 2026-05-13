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DISPUTA POR LA HIDROVÍA

Los nuevos dueños de la Argentina: Rubén Cherñajovsky y los hermanos Neuss se quedaron con varias empresas en el gobierno de Milei

Juan, Patricio y Jorge Neuss aceleraron su desembarco en sectores estratégicos desde la llegada de Javier Milei al poder. Quiénes son los empresarios detrás de la compra de Transener, sus vínculos con Santiago Caputo y la nueva disputa por la Hidrovía del Paraná.

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Patricio Neuss y Rubén Cherñajovsky forman parte del grupo empresarial que se quedó con Transener. (Foto: A24).

Patricio Neuss y Rubén Cherñajovsky forman parte del grupo empresarial que se quedó con Transener. (Foto: A24).

El Grupo Neuss quedó en el centro de la escena tras avanzar sobre áreas estratégicas de la infraestructura argentina desde el inicio del gobierno de Javier Milei. La familia empresaria, con más de un siglo de historia en el país, acaba de quedarse con el control de Transener, la empresa encargada de administrar la red troncal de alta tensión eléctrica, y ahora aparece vinculada a la disputa por la Hidrovía del Paraná y distintos puertos clave.

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El Ministerio de Economía oficializó este martes, mediante la resolución 673, la adjudicación de la participación estatal en Citelec, la sociedad controlante de Transener, a Edison Energía y Genneia por US$356 millones. La operación superó el piso mínimo esperado por el Estado y deberá cerrarse en los próximos 15 días hábiles con la firma del contrato definitivo.

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El Gobierno adjudic&oacute; la participaci&oacute;n estatal en Transener a un consorcio integrado por los hermanos Neuss, socios de Inverlat y empresarios vinculados a Newsan.

El Gobierno adjudicó la participación estatal en Transener a un consorcio integrado por los hermanos Neuss, socios de Inverlat y empresarios vinculados a Newsan.

La sociedad adjudicataria quedó integrada por Edison Energía y Genneia. Dentro de Edison Energía aparecen los hermanos Juan y Patricio Neuss, señalados por su cercanía con el asesor presidencial Santiago Caputo; también se encuentran los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, vinculados al Grupo Newsan.

Por su parte, Edison Energía comenzó a consolidarse en el sector al ganar las licitaciones de las represas Alicurá, en Río Negro-Neuquén, y Cerros Colorados, en Neuquén, luego de comprar Potrerillos, una generadora chiquita en Mendoza.

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Rub&eacute;n Cher&ntilde;ajovsky, empresario vinculados al Grupo Newsan, forma parte del consorcio que se qued&oacute; con la participaci&oacute;n estatal en Transener.

Rubén Cherñajovsky, empresario vinculados al Grupo Newsan, forma parte del consorcio que se quedó con la participación estatal en Transener.

Hasta ahora, Transener estaba bajo la órbita del Grupo Pampa, encabezado por Marcelo Mindlin, junto con participación estatal. La compañía tiene un rol central dentro del sistema energético argentino, ya que opera la red de transporte de energía en alta tensión que conecta gran parte del país.

Los hermanos Neuss

El grupo empresario está encabezado por Juan, Patricio y Jorge Neuss, integrantes de la tercera y cuarta generación de una familia que construyó su fortuna hace más de 120 años a partir del negocio de sodas y jugos. En los últimos meses, el conglomerado amplió su presencia en sectores ligados a energía, infraestructura y logística.

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Mar&iacute;a Blaquier y su marido, Patricio Neuss.

María Blaquier y su marido, Patricio Neuss.

En paralelo, crecieron las versiones sobre la cercanía de algunos integrantes del grupo con el entorno presidencial. Patricio y Juan Neuss mantienen una relación personal con Santiago Caputo desde la infancia, mientras que también trascendieron vínculos con la Fundación Faro, espacio asociado al oficialismo y señalado como uno de los vehículos de financiamiento político de la fuerza libertaria.

La licitación del a Hidrovía

La próxima gran disputa aparece ahora alrededor de la Hidrovía del Paraná, uno de los negocios más relevantes para el comercio exterior argentino. El Gobierno avanzó con la licitación para privatizar el dragado y balizamiento de la vía navegable por 25 años, con ingresos estimados de entre 200 y 300 millones de dólares anuales, lo que podría representar hasta US$7.000 millones durante toda la concesión.

Entre los empresarios que aparecen mejor posicionados en la compulsa figuran Juan Ondarcuhu, con intereses en la terminal de Rosario, y Gustavo Elías, referente del puerto de Bahía Blanca. Elías también quedó mencionado en versiones sobre un eventual desembarco privado en el puerto de Tierra del Fuego, actualmente administrado por la provincia.

En ese escenario, el Grupo Neuss aparece como uno de los actores con mayor capacidad para consolidarse como contratista clave dentro del negocio portuario y logístico, ampliando así su influencia sobre sectores considerados estratégicos para la economía argentina.

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