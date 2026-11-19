Pero, después de que el episodio tomara estado público, Camila Deniz decidió salir al cruce de las versiones y realizó un contundente descargo a través de sus Instagram Stories.

Aunque evitó referirse directamente al supuesto choque y a la persecución, la influencer cuestionó las publicaciones que circularon sobre ella y aseguró que buscaron perjudicarla.

"Qué fácil es inventar cualquier cosa con tal de conseguir visualizaciones y un poco de repercusión. Lo único que hacen es embarrar mi nombre y hablar sin saber", disparó en el comienzo de su mensaje.

Luego, redobló la apuesta y manifestó su enojo por los comentarios que recibió: "Me causa gracia leer tantas boludeces y ver hasta dónde son capaces de llegar por un par de visitas".

Finalmente, cerró con una frase contundente: "Yo sé perfectamente quién soy y lo que hice. No necesito inventar historias para tener prensa ni visualizaciones. Antes de hablar de mí, infórmense y tengan un poquito de respeto".

Quién es Camilota y cómo se hizo conocida

Camila Deniz, más conocida como Camilota, se convirtió en una de las participantes más comentadas de Cuestión de Peso 2024. Antes de ingresar al reality de El Trece, ya tenía cierta notoriedad por ser la hermana de Thiago Medina, exintegrante de Gran Hermano 2022, pero fue su paso por el programa el que la consolidó como una figura reconocida del mundo del espectáculo argentino.

Durante su participación, Camilota compartió abiertamente su proceso de transformación física y emocional. Según información difundida por medios locales, logró bajar unos 40 kilos en nueve meses, un cambio que documentó y continúa mostrando en sus redes sociales.

Su espontaneidad también le dio un lugar especial entre el público. Frases y momentos del programa se viralizaron rápidamente y se transformaron en memes, lo que incrementó su presencia en redes y la instaló en las conversaciones de la farándula.

En la actualidad, Camila Deniz desarrolla una carrera como creadora de contenido e influencer. En Instagram superó los 600.000 seguidores, donde comparte imágenes de su evolución, hábitos de entrenamiento y aspectos de su vida personal.

Más allá de su vínculo con Thiago Medina, Camilota logró construir una identidad propia. Su historia de superación, combinada con una comunicación directa y cercana con sus seguidores, explica por qué dejó de ser vista solo como “la hermana de” para convertirse en una personalidad mediática por derecho propio.

Con el tiempo, su nombre dejó de asociarse únicamente al reality y pasó a ocupar un lugar recurrente en portales de espectáculos, entrevistas y tendencias en redes sociales.