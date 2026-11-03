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El Gobierno negó diferencias con la Iglesia y afirmó que el papa León XIV "no dará un mensaje político"

Sandra Pettovello aseguró que el Sumo Pontífice no tiene previsto pronunciarse sobre la política argentina durante su estadía en el país. También rechazó que exista una mala relación con las autoridades eclesiásticas y pidió evitar interpretaciones políticas de sus homilías.

El Gobierno negó diferencias con la Iglesia y anticipó qué postura tendrá el papa León XIV durante su visita

El Gobierno negó diferencias con la Iglesia y anticipó qué postura tendrá el papa León XIV durante su visita

A cinco días de la llegada del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno buscó despejar las versiones sobre un posible distanciamiento con la Iglesia y descartó que la visita del Pontífice vaya a convertirse en un escenario de confrontación política con la administración de Javier Milei.

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Milei celebró la próxima visita del papa León XIV a la Argentina. (Foto: captura de pantalla)

La encargada de transmitir ese mensaje fue la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien sostuvo que no existen conflictos con el Episcopado y afirmó que el líder de la Iglesia Católica no tiene previsto realizar declaraciones sobre la coyuntura política local durante su paso por el país, entre el 8 y el 11 de noviembre.

En declaraciones a Radio Mitre, la funcionaria también pidió que no se hagan “interpretaciones direccionadas” de las homilías que pronuncie León XIV y planteó que sus intervenciones estarán vinculadas con la misión pastoral de la Iglesia.

Pettovello descartó una mala relación entre el Gobierno y la Iglesia

La ministra aseguró que mantiene un vínculo fluido con las autoridades eclesiásticas y negó que haya diferencias de fondo con el trabajo de su cartera. “Los obispos no están en desacuerdo con la labor del Ministerio”, afirmó. De todos modos, reconoció que existen aspectos de las políticas públicas que pueden mejorarse, en particular en áreas como salud, prestaciones sociales y discapacidad.

Pettovello describió el vínculo como un “diálogo interesante” y rechazó las versiones sobre una supuesta enemistad entre ambas partes. En ese sentido, explicó que las intervenciones de representantes de la Iglesia sobre temas como la pobreza o la morosidad no necesariamente deben interpretarse como cuestionamientos dirigidos a la gestión nacional.

“La Iglesia va a hablar de los temas de la Iglesia, que tienen que ver con la pastoral, con la protección de los vulnerables, con la pobreza, ¿de qué otra cosa hablaría la Iglesia?”, expresó.

También sostuvo que las declaraciones de los obispos suelen responder a su función institucional y religiosa, y no necesariamente a una intención de confrontar con el Gobierno.

Qué dijo sobre los posibles mensajes de León XIV

Pettovello fue consultada por el contenido que podrían tener las homilías y los discursos del Papa durante su visita. Según indicó, tanto en las conversaciones con representantes de la Iglesia argentina como con el Vaticano no encontró una intención de utilizar el viaje para transmitir un mensaje político sobre la situación nacional.

Hablando con la Iglesia argentina y el Vaticano, no tienen la intención de dar ningún mensaje político. De ninguna manera va a venir el Papa a hacer ningún comentario de la política local. Nos visita un líder mundial, habla de la paz”, aseguró.

La ministra insistió en que las palabras del Pontífice deben ser comprendidas dentro de su responsabilidad religiosa y pidió evitar lecturas que busquen asociar sus intervenciones con críticas a una administración en particular. “Hacer cualquier interpretación política direccionada hacia un gobierno es no conocer el Vaticano, la labor, la responsabilidad que tiene el Papa, el hombre más importante del mundo”, concluyó.

La visita de León XIV se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades previstas en la Ciudad de Buenos Aires y otras localidades. Su agenda incluirá encuentros institucionales, celebraciones religiosas y reuniones con distintos sectores de la sociedad.

En pocas palabras

  • Gobierno niega diferencias con la Iglesia y descarta que la visita del papa León XIV sea un escenario de confrontación política.
  • La ministra Sandra Pettovello afirmó que el Sumo Pontífice no planea pronunciarse sobre la política argentina y pidió evitar interpretaciones políticas de sus homilías.
  • Pettovello destacó un diálogo fluido con las autoridades eclesiásticas y negó que existan enemistades, calificando las intervenciones de la Iglesia sobre temas sociales como parte de su rol pastoral.
Resumen generado por Thinkindot AI
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