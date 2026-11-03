El Gobierno negó diferencias con la Iglesia y afirmó que el papa León XIV "no dará un mensaje político"

Pettovello describió el vínculo como un “diálogo interesante” y rechazó las versiones sobre una supuesta enemistad entre ambas partes. En ese sentido, explicó que las intervenciones de representantes de la Iglesia sobre temas como la pobreza o la morosidad no necesariamente deben interpretarse como cuestionamientos dirigidos a la gestión nacional.

“La Iglesia va a hablar de los temas de la Iglesia, que tienen que ver con la pastoral, con la protección de los vulnerables, con la pobreza, ¿de qué otra cosa hablaría la Iglesia?”, expresó.

También sostuvo que las declaraciones de los obispos suelen responder a su función institucional y religiosa, y no necesariamente a una intención de confrontar con el Gobierno.

Qué dijo sobre los posibles mensajes de León XIV

Pettovello fue consultada por el contenido que podrían tener las homilías y los discursos del Papa durante su visita. Según indicó, tanto en las conversaciones con representantes de la Iglesia argentina como con el Vaticano no encontró una intención de utilizar el viaje para transmitir un mensaje político sobre la situación nacional.

“Hablando con la Iglesia argentina y el Vaticano, no tienen la intención de dar ningún mensaje político. De ninguna manera va a venir el Papa a hacer ningún comentario de la política local. Nos visita un líder mundial, habla de la paz”, aseguró.

La ministra insistió en que las palabras del Pontífice deben ser comprendidas dentro de su responsabilidad religiosa y pidió evitar lecturas que busquen asociar sus intervenciones con críticas a una administración en particular. “Hacer cualquier interpretación política direccionada hacia un gobierno es no conocer el Vaticano, la labor, la responsabilidad que tiene el Papa, el hombre más importante del mundo”, concluyó.

La visita de León XIV se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades previstas en la Ciudad de Buenos Aires y otras localidades. Su agenda incluirá encuentros institucionales, celebraciones religiosas y reuniones con distintos sectores de la sociedad.