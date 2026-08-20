La angustia y crisis de Luana tras la boda con Hanssen en Gran Hermano: "Schockeante"

"Sí, obvio yo también lloré en un momento, son un montón de emociones muy rápidas que después uno tarda en procesar", intentó tranquilarla Cola.

Y agregó al verla quebrada en llanto: "Dame un abrazo, largá todo, es normal. Después de tanto tiempo que te visiten, es normal. Vas a quedarte con lo lindo y que pudimos ver a todos".

"Hiciste lo que mejor pudiste, quedate con eso. Vino con una sonrisa y te trajo un ramo de flores. Disfrutá", le dijo su compañero. A lo que Luana confesó: "Él es mi amigo pero cuando lo besé sentí cosas. Fue muy rápido, pero sentí cosas".

"Y bueno, uno nunca sabe", le dijo Cola antes retirarse. Luego Yanina Zilli se acercó a ella y cuando intentó hablarle la joven volvió a quebrarse: “¿No fue shockeante? Fue raro y muy rápido todo”, le dijo a la exvedette mientras se abrazaban.

La picante amenaza de Luana a Solange en Gran Hermano

Mientras los participantes practicaban una coreografía, Luana y Solange protagonizaron un nuevo enfrentamiento que dejó en evidencia que la rivalidad entre ambas en Gran Hermano.

La rispidez surgió cuando Solange cuestionó la actitud de Luana y le recordó una decisión que había tomado anteriormente. "Dijiste vos que te ibas", le dijo.

Lejos de quedarse callada, Luana respondió con firmeza y aseguró que su permanencia en el reality no estaba relacionada con el premio. "No necesito la plata ni el trofeo. Me quiero ir para hacerte mierda afuera, bolu..", sostuvo.

Solange se defendió y dejó en claro que, desde su perspectiva, ella no había sido quien había iniciado la pelea. "No, pero yo no hice nada. No generé conflicto. Hablá con ella que es la que genere el conflicto. Por qué me hablás a mí", expresó mientras señalaba a Luana como la responsable del enfrentamiento.

La participante también hizo referencia a la posibilidad de que ambas terminaran enfrentándose en la instancia de eliminación y desafió a Luana a medirse en la placa. "¿Yo tengo miedo a la placa? Capaz hoy vamos al versus",planteó.