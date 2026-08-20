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Anita Espasandín salió al cruce de Icardi tras su feroz ataque a Benjamín Vicuña: "Cuando hay niños..."

Aunque la empresaria intentó no quedar envuelta en la controversia, finalmente habló sobre las fuertes publicaciones de Mauro Icardi contra Benjamín Vicuña y su rol como padre. Aquí, la palabra de Anita Espasandin.

20 ago 2026, 12:42
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Anita Espasandín salió al cruce de Icardi tras su feroz ataque a Benjamín Vicuña: Cuando hay niños...

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Anita Espasandín salió al cruce de Icardi tras su feroz ataque a Benjamín Vicuña: "Cuando hay niños..."

La semana no viene resultando nada sencilla para Benjamín Vicuña, quien quedó en el centro de una nueva polémica luego de su participación en PH Podemos Hablar (Telefe) el fin de semana. Durante su visita al programa, el actor chileno se mostró especialmente vulnerable al referirse a la distancia que mantiene con sus hijos más chicos, durante varios meses del año pasado vivieron en Turquía junto a su ex la China Suárez y su actual pareja Mauro Icardi. Allí reconoció lo difícil que resulta para él atravesar esa situación.

Sin embargo, después de sus declaraciones, el actor recibió un inesperado y contundente ataque por parte de Icardi, quien volvió a utilizar sus redes sociales para lanzar fuertes cuestionamientos sobre su persona.

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Tal como ocurre cada vez que mantiene algún enfrentamiento público con Wanda Nara, el futbolista recurrió a sus Instagram Stories para apuntar contra Vicuña y poner en duda algunos aspectos vinculados a su rol como padre. En sus publicaciones, además, dejó entrever que el actor no sería demasiado partidario de pasar tiempo con sus hijos ahora que están en Buenos Aires.

Pero eso no fue todo. En medio de sus cuestionamientos, Icardi compartió una imagen de un baño, una publicación que rápidamente fue vinculada con una polémica acusación que había realizado el año pasado China Suárez. En aquella oportunidad, la actriz había dejado trascender una versión relacionada con supuestos encierros del actor en ese lugar para dedicarse a sus "adicciones".

Frente a este escenario, Benjamín Vicuña optó por mantener silencio y no responder públicamente a las declaraciones del delantero. El actor prefirió evitar declaraciones ante los medios y mantenerse al margen de la controversia.

Quien sí decidió expresarse fue Anita Espasandín, pareja de Vicuña, que utilizó sus redes sociales para respaldarlo y remarcar diferentes aspectos de su vínculo con sus hijos. Su postura no pasó inadvertida y, a partir de allí, el equipo de Puro Show (El Trece) decidió buscarla para conocer su opinión sobre el conflicto.

Aunque la empresaria dejó en claro desde el comienzo que no pretendía involucrarse públicamente en la disputa, fue contundente cuando le consultaron por el actor y su manera de ejercer la paternidad. "No quiero decir nada porque es un tema de la intimidad. Pero él es un padrazo chicos", afirmó Espasandín con firmeza al ser interceptada durante un evento del mundo de la farándula.

El cronista también intentó conocer su postura específica sobre las publicaciones de Mauro Icardi, pero la pareja de Benjamín Vicuña decidió no entrar en detalles ni alimentar la polémica.

Sin embargo, antes de finalizar el intercambio, dejó una reflexión contundente sobre la situación y pidió especial cuidado cuando hay menores involucrados: "Ustedes conocen el tema más que nadie. Saben cómo es... no hay nada más que hablar. Cuando hay niños, hay que ser respetuosos".

Cuál fue el posteo con el que Anita Espasandin bancó a Benjamín Vicuña tras el ataque de Mauro Icardi

En medio de la tensa situación entre Benjamín Vicuña y Mauro Icardi por los hijos del actor, Anita Espasandín realizó un profundo posteo en sus redes sociales. La pareja del chileno desde hace más de dos años acompañó una serie de imágenes con un mensaje cargado de reflexión.

“No tenés que demostrar tu valor ni ganarte el derecho a descansar. Ya sos suficiente, incluso mientras seguís creciendo y aprendiendo”, escribió en el comienzo.

Luego, Espasandín hizo hincapié en el perdón y el amor propio: “Aprendé a hablarte con amor, a perdonarte por las veces que dudaste de vos”. También destacó que las experiencias dolorosas pueden abrir nuevas posibilidades.

Finalmente, invitó a no bajar los brazos: “No te abandones cuando el camino se ponga difícil”. El posteo fue dedicado “a todas las personas que abrazan su historia” y aclaró que se trataba de “fotos viejas”.

     

 

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