Anita Espasandín salió al cruce de Icardi tras su feroz ataque a Benjamín Vicuña: "Cuando hay niños..."

Frente a este escenario, Benjamín Vicuña optó por mantener silencio y no responder públicamente a las declaraciones del delantero. El actor prefirió evitar declaraciones ante los medios y mantenerse al margen de la controversia.

Quien sí decidió expresarse fue Anita Espasandín, pareja de Vicuña, que utilizó sus redes sociales para respaldarlo y remarcar diferentes aspectos de su vínculo con sus hijos. Su postura no pasó inadvertida y, a partir de allí, el equipo de Puro Show (El Trece) decidió buscarla para conocer su opinión sobre el conflicto.

Aunque la empresaria dejó en claro desde el comienzo que no pretendía involucrarse públicamente en la disputa, fue contundente cuando le consultaron por el actor y su manera de ejercer la paternidad. "No quiero decir nada porque es un tema de la intimidad. Pero él es un padrazo chicos", afirmó Espasandín con firmeza al ser interceptada durante un evento del mundo de la farándula.

El cronista también intentó conocer su postura específica sobre las publicaciones de Mauro Icardi, pero la pareja de Benjamín Vicuña decidió no entrar en detalles ni alimentar la polémica.

Sin embargo, antes de finalizar el intercambio, dejó una reflexión contundente sobre la situación y pidió especial cuidado cuando hay menores involucrados: "Ustedes conocen el tema más que nadie. Saben cómo es... no hay nada más que hablar. Cuando hay niños, hay que ser respetuosos".

Cuál fue el posteo con el que Anita Espasandin bancó a Benjamín Vicuña tras el ataque de Mauro Icardi

En medio de la tensa situación entre Benjamín Vicuña y Mauro Icardi por los hijos del actor, Anita Espasandín realizó un profundo posteo en sus redes sociales. La pareja del chileno desde hace más de dos años acompañó una serie de imágenes con un mensaje cargado de reflexión.

“No tenés que demostrar tu valor ni ganarte el derecho a descansar. Ya sos suficiente, incluso mientras seguís creciendo y aprendiendo”, escribió en el comienzo.

Luego, Espasandín hizo hincapié en el perdón y el amor propio: “Aprendé a hablarte con amor, a perdonarte por las veces que dudaste de vos”. También destacó que las experiencias dolorosas pueden abrir nuevas posibilidades.

Finalmente, invitó a no bajar los brazos: “No te abandones cuando el camino se ponga difícil”. El posteo fue dedicado “a todas las personas que abrazan su historia” y aclaró que se trataba de “fotos viejas”.