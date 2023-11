Así está Miranda, la hija de 22 años de Rodrigo de la Serna y Érica Rivas

El lugar preferido de Miranda de chica era el backstage del teatro San Martín, ya que sus padres hicieron numerosas obras de teatro allí. El año pasado le tocó debutar en esos escenarios siendo la “Novia”, en la obra "Bodas de Sangre" de Federico García Lorca.

“A los 9 años, hice una película, ‘Antes del Estreno’, dirigida por un amigo de mamá, Santiago Giralt. Fue en Maschwitz, una producción súper casera que me voló la cabeza. Pensaba: ‘¿Encima me pagan?’. Ahí empecé a estudiar”, contó la joven.

Contó que esta teniendo mucha popularidad: “Ahora, me está empezando a pasar que me reconozcan a mí, eso me da un poco de nervios porque tengo flashbacks en los que tuvimos experiencias lindas pero también otras no tanto. Confío que voy a saber reaccionar por lo que aprendí de ellos”.