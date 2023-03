Así quedó el rostro de la mujer que decidió quitarse todos los tatuajes con láser

Su foto mostraba la frente cubierta con un tatuaje de telaraña, junto con un diseño de calavera inspirado en el Día de los Muertos alrededor de sus ojos, mejillas, nariz y labios.

Pero ahora, más de cinco años después, Zebrasky cambió su vida después de completar un programa de rehabilitación y pasar por un tribunal de drogas. Como parte de su proceso de recuperación, decidió deshacerse de todos los tatuajes que tiene en la cara en un intento por olvidarse de un exnovio.

Cara_tatuada.jpg

Zebrasky dijo que había aceptado adquirir el sombrío arte corporal hace más de cuatro años, cuando mantenía una relación tóxica con su entonces pareja, quien en ese momento estaba en una pandilla a la que quería unirse. Para formar parte del grupo, el novio le dijo que necesitaba hacerse tatuajes en la cara.

La mujer pasó por la aguja de tatuar durante dos arduas sesiones en junio de 2018, de las cuales salió luciendo lo que parecía una pesadilla.

En ese entonces, Zebrasky se encontró bajo custodia policial tres veces en seis meses, incluyendo un incidente con su ex que resultó en una breve persecución policial.

Después de someterse a rehabilitación, Zebrasky buscó cómo deshacerse de los tatuajes de forma permanente, por lo que recurrió a una organización benéfica con sede en Texas llamada INK-nitiatve, que ayuda a las personas a eliminar el arte corporal no deseado para tener un nuevo comienzo sin estigmas.

Con el apoyo de su familia y su nueva pareja, con quien tiene "la relación más saludable" que jamás haya tenido, Zebrasky documentó en las redes sociales su proceso de eliminación de los tatuajes.

Cara_sin_tatuaje_dos.jpg

“Mirando hacia atrás en esas fotos, me siento decepcionada conmigo misma”, dijo sobre sus imágenes policiales. “Pero tengo que recordar que no había trabajado en mí mismo ni había tratado de aprender a amarme como lo he hecho ahora”, afirmó.

“Entonces, me siento orgullosa porque el cambio es posible y es posible sanar y aprender cosas nuevas. Me gusta poder mirar hacia atrás y ver mi crecimiento personal”, agregó.

A pesar de tener tatuajes en todo el cuerpo, Zebrasky solo quiere quitarse los de la cara y las manos debido a la asociación de estos con su ex. “Al principio le dije que no. Ahora creo que me insistió tanto para que nadie más me quisiera”, dijo.

Zebrasky comenzó el agotador proceso de eliminación de tinta en octubre de 2019 en Pittsburgh Removery como parte de su búsqueda para sentirse "normal" y ser considerada como tal por quienes la rodean.

Cara_sin_tatuajes.jpg

“Entro en una tienda y la gente me mira. Me hace sentir incómoda”, dijo en un testimonio compartido en el sitio web de la clínica de eliminación de tatuajes: “Quiero que me miren como una persona normal. Vivo mi vida como todos los demás”.

Más allá de sus ganas de quitarse los tatuajes, la mujer ya sabe que necesitará una docena de sesiones de 20 minutos para aclarar su rostro. “Cuando comencé a ir, me hicieron las mejillas, la frente y las manos porque, como un tatuaje, tu cuerpo solo puede sanar tanto a la vez”, explicó. "Ahora las mejillas se han ido, pero aún no hemos comenzado alrededor de la boca", agregó.

Zebrasky, además, dijo que el proceso de quitar la tinta de la nariz fue especialmente doloroso. “El dolor inicial del láser lo relacionaría con tener una banda elástica rompiéndose contra la piel, así es como se siente el láser y luego duele durante 30 minutos”, reveló.