Yanina Latorre habló con Javier Milei y confirmó qué dijo sobre su relación con Fátima Florez

Fátima Florez reveló detalles de su reencuentro con Javier Milei

Después de varias semanas de rumores y versiones cruzadas sobre una posible reconciliación entre Fátima Florez y el presidente Javier Milei -luego de su separación de Amalia “Yuyito” González-, la humorista confirmó que volverá a encontrarse con el mandatario, aunque fuera del país.

En una entrevista con Desayuno Americano (América TV), Florez compartió un dato que alimentó aún más las especulaciones sobre una segunda oportunidad en el plano sentimental. Aunque se mostró prudente en sus declaraciones, admitió que se reencontrará con Milei en Estados Unidos y hasta reveló la fecha exacta. El viaje será posible gracias a Jorge Elías, productor que desde hace años organiza giras de artistas en el exterior.

"Sí, en Las Vegas. Justo da la casualidad de que coincidimos el mismo día, el 5 de septiembre, cada uno con sus respectivos trabajos, dentro del marco él de su tour y yo del mío", expresó la actriz con una sonrisa que no pasó desapercibida.

Eso sí, aclaró que el reencuentro no será en la intimidad, sino en un contexto público: ella estará sobre el escenario y él entre el público. Incluso dejó abierta la posibilidad de que Milei suba a escena, como ya ocurrió cuando eran pareja. "Así que, en esa coincidencia, está bueno que nos veamos arriba del escenario", deslizó. A diferencia del vínculo que mantuvo con Yuyito González, Fátima aseguró que con Milei sigue en contacto frecuente y que mantienen conversaciones telefónicas de manera habitual, pese a no estar juntos actualmente.

Consultada sobre la posibilidad de que se reserven un momento para verse en privado, Fátima fue contundente: "No, estamos los dos trabajando full así que no creo". Lo que sí dejó en claro es que el presidente valora mucho su trabajo artístico. "A él le gusta mucho mi despliegue arriba del escenario, así que nada, va a ser una alegría", afirmó.

Por otro lado, al ser consultada por el conflicto judicial que mantiene con su expareja y exproductor Norberto Marcos -quien recientemente declaró que no ha logrado comunicarse con ella pese a sus intentos-, Fátima fue categórica: "No hay ningún desencuentro con nadie, no sé por qué se dice eso, no tengo idea".