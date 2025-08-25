Quién sería el nuevo amor de Wanda Nara y qué conexión tendría con Elías Piccirillo y Jésica Cirio

Acto seguido, explicó: "Piccirillo le dio su casa, porque le debe muchísima plata. Como forma de pago le firmó un contrato de alquiler por diez años. Como la casa está repleta de pulseras...". En ese momento, desde el panel preguntaron sorprendidos: "¿La pulsera era de Jésica?". "Obvio", respondió Majo, confirmando la sospecha.

Finalmente, la panelista cerró con una afirmación que encendió aún más la polémica: "Es el socio de Piccirillo, está metido en todos los quilombos de Piccirillo, y de hecho su nombre está en la causa". Yanina Latorre, fiel a su estilo, concluyó: "Wanda tiene una puntería para levantar tipos".

Embed

El inesperado anuncio de Wanda Nara: ¿una señal de acercamiento con Mauro Icardi?

Tras las polémicas declaraciones que Wanda Nara hizo el último jueves, en las que insinuó que la China Suárez estaría embarazada de Mauro Icardi y se comparó con el duro proceso judicial que atravesó Julieta Prandi -asegurando haber realizado seis denuncias contra el futbolista por violencia sexual-, todo indica que la figura de Telefe estaría evaluando mudarse al exterior para estar cerca de su expareja.

Pese al conflicto mediático y judicial que mantiene con el padre de sus hijas, especialmente por la cuota alimentaria de Francesca e Isabella y el vínculo de las niñas con su padre -a quien no acepta que las menores vean en compañía de la China Suárez, actual pareja de Mauro y a quien responsabiliza por la ruptura de su familia-, este viernes Wanda dejó entrever que podría volver a instalarse en Italia. Cabe destacar que ese país está a escasa distancia de Turquía, donde reside actualmente el futbolista.

La propia Wanda lo comunicó a través de una historia de Instagram, en la que mostró una imagen de su lujoso departamento en el Chateau Libertador y reveló que recibió una propuesta laboral en Europa. "Qué difícil", escribió en letras grandes. Y luego compartió con sus casi 18 millones de seguidores: "Hoy me levanté con una propuesta laboral en Italia muy importante". Además, detalló que la oferta "implica mudanza", acompañando el mensaje con emojis de una carita llorando, una llave y la bandera italiana, y mencionando al periodista italiano Andrea Di Carlo.

Es probable que en las próximas horas brinde más detalles sobre el proyecto que la llevaría nuevamente al viejo continente, y en ese caso cuándo tendría que preparar las valijas para regresar a su residencia italiana junto a sus cinco hijos. Todo esto, teniendo en cuenta que según sus propias declaraciones, está próxima a comenzar las grabaciones de la nueva temporada de MasterChef Celebrity en la pantalla de Telefe.

Mientras tanto, tras dejar abierta la posibilidad de volver a Europa, Wanda se mostró relajada en sus redes sociales, compartiendo imágenes en las que se la ve disfrutando de un masaje, en un claro intento por transmitir calma en medio de la tormenta mediática.