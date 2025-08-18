En vivo Radio La Red
Signos
amor
ASTROLOGÍA

Astrología: 3 signos encontrarán conexiones mágicas en el amor durante agosto 2025

La energía de agosto 2025 favorece a tres signos que encontrarán química y conexión inmediata en sus relaciones. Otros, en cambio, deberán tener paciencia y esperar que pase la tormenta astral.

Horóscopo: estos son los signos con más química en agosto

El mes de agosto viene cargado de eventos astrales que impactan directamente en el plano sentimental: la Luna llena en Piscis, el ingreso del Sol en Virgo y el inicio de la retrogradación de Mercurio. Todo esto genera una combinación intensa de emociones, que puede traducirse en encuentros mágicos para algunos signos, mientras que para otros la recomendación será ir despacio y no forzar situaciones.

Los astros señalan que tres signos estarán especialmente favorecidos en el amor durante agosto: atraerán conexiones genuinas, disfrutarán de mayor magnetismo y vivirán momentos de complicidad en pareja o con alguien que llega para sorprenderlos.

astrologia signos amor

Los 3 signos más favorecidos en el amor durante agosto 2025

Leo

Con el Sol transitando tu signo gran parte del mes, la confianza y el magnetismo estarán en su punto máximo. Agosto es ideal para conquistar, seducir y fortalecer vínculos. Las parejas de Leo sentirán un renacer pasional, mientras que los solteros tendrán más de una propuesta que los hará sonreír.

Libra

Venus activa tu zona de relaciones y te coloca en un escenario perfecto para los encuentros románticos. Si estás en pareja, agosto será un mes de reconciliaciones y planes compartidos. Si estás solo, alguien con mucha química podría aparecer de la nada y cambiar tus expectativas.

Piscis

Con la Luna llena en tu signo, las emociones se intensifican y la sensibilidad se transforma en un imán para el amor. Los piscianos podrán conectar a un nivel profundo con su pareja o vivir una historia que los sacuda emocionalmente. Agosto trae revelaciones sentimentales que no pasarán desapercibidas.

amor agosto signos 1

Los signos que deberán esperar

No todo será fácil para todos: Virgo, Géminis y Sagitario sentirán más el efecto de Mercurio retrógrado y podrían atravesar desencuentros o confusiones en el plano amoroso. Para ellos, la recomendación es no tomar decisiones apresuradas y dejar que el tiempo acomode las cosas.

amor agosto signos

El mes más romántico para estos 3 signos del zodiaco

Agosto es un mes en el que la energía del amor está en el aire, pero no de la misma forma para todos. Si tu signo está entre los favorecidos, abrí el corazón y dejate llevar. Y si no, confiá: las oportunidades llegarán en el momento justo.

