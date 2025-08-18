Astrología: 3 signos encontrarán conexiones mágicas en el amor durante agosto 2025

Piscis

Con la Luna llena en tu signo, las emociones se intensifican y la sensibilidad se transforma en un imán para el amor. Los piscianos podrán conectar a un nivel profundo con su pareja o vivir una historia que los sacuda emocionalmente. Agosto trae revelaciones sentimentales que no pasarán desapercibidas.

Los signos que deberán esperar

No todo será fácil para todos: Virgo, Géminis y Sagitario sentirán más el efecto de Mercurio retrógrado y podrían atravesar desencuentros o confusiones en el plano amoroso. Para ellos, la recomendación es no tomar decisiones apresuradas y dejar que el tiempo acomode las cosas.

El mes más romántico para estos 3 signos del zodiaco

Agosto es un mes en el que la energía del amor está en el aire, pero no de la misma forma para todos. Si tu signo está entre los favorecidos, abrí el corazón y dejate llevar. Y si no, confiá: las oportunidades llegarán en el momento justo.