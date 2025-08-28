Astrología: 3 signos que atraerán suerte y buena fortuna antes de que termine agosto 2025

Con Venus en su signo, Leo brilla más que nunca en estos días finales de agosto. Puede atraer reconocimiento en el trabajo, apoyo de personas influyentes y avances en temas vinculados al amor. Su magnetismo personal le abre puertas.
Sagitario: suerte en viajes y conexiones
El arquero del zodiaco recibe la energía expansiva de Urano y Neptuno, lo que se traduce en sorpresas positivas en viajes, estudios o vínculos con el extranjero. Una oportunidad inesperada puede marcar el cierre de mes con optimismo.
Consejos para aprovechar esta energía
-
Estar atentos a propuestas o encuentros casuales que pueden transformarse en algo más grande.
-
Confiar en la intuición: agosto cierra con señales claras para quienes saben escuchar.
-
Evitar la indecisión: lo que se siembre ahora puede crecer con fuerza en septiembre.