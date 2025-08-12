Primera cita con alguien que ama la astrología: 5 cosas que deberías saber para no quedar mal

Aunque no creas en la astrología, evitá chistes despectivos como “¿Y si soy de Ofiuco?”. Tampoco hace falta sobreactuar. Lo ideal es escuchar, hacer preguntas y mostrar apertura sin ridiculizar el tema.

3. Conocer compatibilidades básicas

No tenés que estudiar un manual de astrología, pero saber que Aries y Leo suelen llevarse bien o que Virgo y Piscis son opuestos complementarios puede abrir un intercambio divertido.

4. Preguntar por tránsitos o fenómenos actuales

Si querés lucirte, preguntá algo como: “Escuché que hay Luna nueva esta semana, ¿cómo nos afecta?”. Muestra interés y te asegura unos minutos de charla apasionada.

5. Evitar frases típicas que molestan a los astrófilos

Comentarios como “La astrología no es ciencia” o “Eso es puro invento” pueden cortar la química. En vez de eso, enfocá la charla en lo personal: “¿Qué es lo que más te gusta de la astrología?”.

Cómo no quedar mal en una cita con alguien que cree en la astrología

En una cita, no importa si creés o no en la astrología, sino si sabés escuchar y mostrar respeto por lo que al otro le importa. Un par de datos básicos, una pregunta curiosa y una actitud abierta pueden convertir una simple conversación sobre signos en una conexión más profunda.