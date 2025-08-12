Primera cita con alguien que ama la astrología: 5 cosas que deberías saber para no quedar mal

En vivo Radio La Red
La astrología está más presente que nunca en las charlas cotidianas, y para muchas personas es un tema tan importante como sus hobbies o creencias. Si tenés una primera cita con alguien de Tinder que ama leer su carta natal o sigue de cerca los tránsitos planetarios, llegar con algo de información puede marcar la diferencia. No se trata de fingir que sos un experto, sino de mostrar interés y respeto por algo que para esa persona es importante.

5 cosas que deberías saber de astrología para una primera cita (y no quedar mal)

1. Saber tu signo solar, ascendente y lunar

Decir solo “soy de Aries” puede sonar básico para alguien que ama la astrología. Si querés demostrar interés, llegá a la cita sabiendo tu signo solar, tu ascendente y tu luna. Con esos tres datos, la conversación fluye sola y mostrás curiosidad genuina.

2. No te burles (ni exageres el entusiasmo)

Aunque no creas en la astrología, evitá chistes despectivos como “¿Y si soy de Ofiuco?”. Tampoco hace falta sobreactuar. Lo ideal es escuchar, hacer preguntas y mostrar apertura sin ridiculizar el tema.

3. Conocer compatibilidades básicas

No tenés que estudiar un manual de astrología, pero saber que Aries y Leo suelen llevarse bien o que Virgo y Piscis son opuestos complementarios puede abrir un intercambio divertido.

4. Preguntar por tránsitos o fenómenos actuales

Si querés lucirte, preguntá algo como: “Escuché que hay Luna nueva esta semana, ¿cómo nos afecta?”. Muestra interés y te asegura unos minutos de charla apasionada.

5. Evitar frases típicas que molestan a los astrófilos

Comentarios como “La astrología no es ciencia” o “Eso es puro invento” pueden cortar la química. En vez de eso, enfocá la charla en lo personal: “¿Qué es lo que más te gusta de la astrología?”.

Cómo no quedar mal en una cita con alguien que cree en la astrología

En una cita, no importa si creés o no en la astrología, sino si sabés escuchar y mostrar respeto por lo que al otro le importa. Un par de datos básicos, una pregunta curiosa y una actitud abierta pueden convertir una simple conversación sobre signos en una conexión más profunda.

