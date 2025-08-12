En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Horóscopo
ChatGPT
ASTROLOGÍA

Cómo hacer para que ChatGPT te mande tu horóscopo todos los días sin que tengas que pedirlo

En menos de 3 minutos podés decirle a ChatGPT que te mande tu horóscopo todos los días, a la hora que elijas y con el formato que más te guste.

Horóscopo diario automático: cómo pedirle a ChatGPT que te lo mande cada mañana

Horóscopo diario automático: cómo pedirle a ChatGPT que te lo mande cada mañana

Si sos fan de la astrología y todos los días buscás tu horóscopo, ahora podés recibirlo de forma automática gracias a la función de tareas programadas. Solo tenés que configurarlo una vez y, a partir de ahí, te llegará todos los días por notificación o correo electrónico, sin que tengas que pedirlo.

Leé también Horóscopo 2025: qué le espera a cada signo en la segunda mitad del año
Horóscopo 2025: qué esperar en la segunda mitad del año según tu signo
chatgpt signos

Paso a paso para que ChatGPT te mande tu horóscopo todos los días

1. Elegí el modelo correcto

En la barra superior de ChatGPT seleccioná un modelo que tenga disponible la función de tareas programadas (está en beta para planes Plus, Pro y Team).

2. Pedile lo que querés y cuándo lo querés

Escribí un mensaje claro indicando tu signo, la hora y el formato. Ejemplos que podés copiar y pegar:

  • “Todos los días a las 08:30 (hora de Buenos Aires), mandame mi horóscopo diario para Aries en 5 puntos: amor, trabajo, dinero, salud y tip del día.”

  • “De lunes a domingo a las 09:00, enviame mi horóscopo para Libra con subtítulos y negritas en 150 palabras.”

3. Confirmá la tarea

Cuando lo envíes, ChatGPT te mostrará un mensaje confirmando que la tarea quedó programada. Si lo hacés desde el teléfono, la app te pedirá permiso para enviarte notificaciones.

4. Editá o pausá cuando quieras

Podés cambiar el horario, el formato o desactivar la tarea entrando a la sección “Tareas” o volviendo a la conversación original.

signos horoscopo 1

Programá ChatGPT y recibí tu horóscopo todos los días a la hora que quieras

“Programá una tarea diaria a las 08:00 para enviarme mi horóscopo del día. Estructura: amor, trabajo, dinero, bienestar y consejo del día. Tono positivo y claro para [tu signo].”

Así podés configurar ChatGPT para que te envíe tu horóscopo automáticamente

  • Sumá tu ascendente y luna para una predicción más personalizada.

  • Pedí que te lo envíe en bullets, párrafos cortos o texto breve según tu preferencia.

  • Usá tu huso horario para evitar confusiones.

  • Activá las notificaciones push o por mail desde la configuración de ChatGPT.

horoscopo 1

ChatGPT como astrólogo personal: cómo programar tu horóscopo diario

Con esta función, tu horóscopo deja de ser algo que buscás todos los días para convertirse en un mensaje que te espera cada mañana. Una manera simple de arrancar el día con una guía personalizada y alineada a tu energía astral.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Horóscopo ChatGPT Signos signos del zodíaco SignosDelZodiaco Astrología
Notas relacionadas
Horóscopo chino: estos serán los signos más beneficiados en el fin de semana del Perro de Metal
Horóscopo Luna llena en Acuario 2025: cómo afecta a cada signo este fin de semana
Horóscopo chino: estos serán los signos más beneficiados por el Conejo de Agua en este fin de semana

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar