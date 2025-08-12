Cómo hacer para que ChatGPT te mande tu horóscopo todos los días sin que tengas que pedirlo

Escribí un mensaje claro indicando tu signo, la hora y el formato. Ejemplos que podés copiar y pegar:
“Todos los días a las 08:30 (hora de Buenos Aires), mandame mi horóscopo diario para Aries en 5 puntos: amor, trabajo, dinero, salud y tip del día.”
“De lunes a domingo a las 09:00, enviame mi horóscopo para Libra con subtítulos y negritas en 150 palabras.”
3. Confirmá la tarea
Cuando lo envíes, ChatGPT te mostrará un mensaje confirmando que la tarea quedó programada. Si lo hacés desde el teléfono, la app te pedirá permiso para enviarte notificaciones.
4. Editá o pausá cuando quieras
Podés cambiar el horario, el formato o desactivar la tarea entrando a la sección “Tareas” o volviendo a la conversación original.
Programá ChatGPT y recibí tu horóscopo todos los días a la hora que quieras
“Programá una tarea diaria a las 08:00 para enviarme mi horóscopo del día. Estructura: amor, trabajo, dinero, bienestar y consejo del día. Tono positivo y claro para [tu signo].”
Así podés configurar ChatGPT para que te envíe tu horóscopo automáticamente
Sumá tu ascendente y luna para una predicción más personalizada.
Pedí que te lo envíe en bullets, párrafos cortos o texto breve según tu preferencia.
Usá tu huso horario para evitar confusiones.
Activá las notificaciones push o por mail desde la configuración de ChatGPT.
ChatGPT como astrólogo personal: cómo programar tu horóscopo diario
Con esta función, tu horóscopo deja de ser algo que buscás todos los días para convertirse en un mensaje que te espera cada mañana. Una manera simple de arrancar el día con una guía personalizada y alineada a tu energía astral.