Astrología: 4 signos beneficiados por la entrada de Venus retrógrado en Piscis

Piscis: el centro del universo emocional

No es sorpresa que Piscis esté en esta lista. Con Venus moviéndose retrógrado en su territorio, este signo de agua se convierte en un epicentro emocional durante todo el tránsito.

Las personas nacidas bajo este signo vivirán una intensificación de sus emociones, pero no de forma negativa. El universo les entrega una oportunidad para sanar heridas profundas, especialmente en temas relacionados con el amor propio y los vínculos del pasado.

También es un momento poderoso para cerrar ciclos amorosos que han quedado abiertos, tomar decisiones que antes eran impensables y atraer nuevas conexiones desde una vibración mucho más alineada con sus deseos actuales.

Cáncer: el regreso del amor que no se olvidó

Otro signo de agua que se beneficia profundamente con este tránsito es Cáncer. La energía de Venus retrógrado en Piscis potencia su naturaleza nostálgica, trayendo de vuelta personas, situaciones o sentimientos que creía enterrados.

Para los cancerianos, este es un momento en el que podrán reconectar emocionalmente con un amor del pasado o, en su defecto, sanar definitivamente esas heridas. La sensibilidad estará a flor de piel, pero lejos de generar sufrimiento, permitirá abrir caminos hacia relaciones más sanas y duraderas.

Además, su intuición estará más aguda que nunca, por lo que cualquier decisión que tomen será desde un lugar de profunda sabiduría emocional.

Capricornio: recompensa al esfuerzo emocional

Sí, Capricornio. Aunque pocos lo asocien con beneficios en tránsitos emocionales, esta vez el universo le lanza un salvavidas. Venus retrógrado activa zonas de su carta natal relacionadas con el reconocimiento emocional y la retribución de viejos esfuerzos.

Quienes han sembrado con paciencia en sus relaciones, ahora verán resultados inesperadamente positivos. También es una etapa para mejorar la comunicación afectiva, perdonar y avanzar sin resentimientos. Incluso pueden aparecer oportunidades laborales vinculadas al arte o la creatividad, áreas que normalmente Capricornio no explora con frecuencia, pero que se activan con este tránsito.

Escorpio: claridad en el caos sentimental

Para Escorpio, Venus retrógrado en Piscis representa un período de revelaciones. Este signo suele moverse bien en lo oculto, pero ahora se enfrentará a verdades que no esperaba. Y, aunque al principio puedan doler, terminarán brindando una sensación de liberación.

Amores platónicos, historias sin cerrar, deseos reprimidos… Todo saldrá a la superficie. Pero a diferencia de otros momentos, Escorpio sabrá qué hacer con esta información. Será capaz de transformarla en decisiones firmes, en límites necesarios y, en algunos casos, en renovaciones amorosas que ya se creían imposibles.

¿Qué significa realmente Venus retrógrado?

Cuando un planeta entra en fase retrógrada, desde la Tierra parece moverse hacia atrás. En el caso de Venus, esto influye directamente en el amor, la belleza, los valores personales y el dinero. Su retrogradación no es tan frecuente (ocurre cada 18 meses), por lo que su efecto es siempre profundo.

Este 2025, lo hace desde Piscis, un signo vinculado con los sueños, la sensibilidad y la conexión espiritual. La combinación genera una especie de "portal emocional", donde se invita a mirar hacia adentro, a sanar viejas historias y a reconectar con lo que realmente importa.

Cómo aprovechar esta energía si no sos uno de los signos favorecidos

Si tu signo no está en la lista, eso no significa que el tránsito no te afecte. Todos podemos usar esta energía para:

Revisar relaciones pasadas y cerrar lo que aún duele.

Volver a proyectos creativos que habíamos abandonado.

Reflexionar sobre cómo nos valoramos y qué tipo de amor merecemos.

Tener más paciencia en temas financieros, ya que no es ideal hacer grandes inversiones ahora.

Escuchar más a nuestra intuición y darle espacio al silencio interno.

El tránsito ideal para soltar y recibir

La buena noticia es que este Venus retrógrado en Piscis viene con una energía más compasiva que en otras ocasiones. La tendencia no es al caos, sino a la resignificación de lo vivido. Muchos podrán sentir que se les cae un velo, que comprenden cosas que antes dolían sin explicación.

Los signos de agua como Piscis, Cáncer y Escorpio fluirán con esta energía, mientras que signos como Capricornio podrán integrarla desde un plano más racional y práctico. Todos, sin embargo, tendrán la posibilidad de transformar sus vínculos si se permiten mirar adentro.