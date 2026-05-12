Laura Ubfal reveló la verdad detrás del grosero error en la última eliminación de Gran Hermano

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¿Hubo complot en la casa de Gran Hermano?

Un comunicado de Gran Hermano hizo explotar todo dentro de la casa. En ese mensaje, El Big habló de supuestas "conductas tramposas" en la ducha. Emanuel no dudó y apuntó directamente contra Manu, convencido de que él sería el responsable. Se lo comentó a Zunino en la habitación: "Expresión corporal, amigo, fue él. Entonces, si no entró en esta placa, la otra placa, ya sabemos lo que tenemos que hacer".

La acusación tiene un antecedente puntual: Nazareno, el último eliminado, había contado afuera que hacía complot con Manu en la ducha, un lugar donde no se usan micrófonos. Zunino lo recordó enseguida: "Hasta él me había contado: 'Che, en ediciones anteriores se ponían con jabón. Se decían con jabón acá, las iniciales'". Emanuel agregó otro detalle: "Yo el otro día le digo 'Está el baño libre' y Manu dijo: 'Naza, ¿nos bañamos?'".

El señalamiento no dejó demasiado espacio para las dudas. "Es Manu de acá a la China", cerró Emanuel, quien incluso fue a tocar el timbre para pedir una intervención de Gran Hermano. El clima dentro de la casa se volvió más tenso que nunca y los jugadores saben que cualquier movimiento en falso puede salir muy caro.