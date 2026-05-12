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Laura Ubfal reveló la verdad detrás del grosero error en la última eliminación de Gran Hermano

En medio de especulaciones por un error en la última gala de eliminación en Gran Hermano, Laura Ubfal decidió contar qué fue lo que sucedió.

12 may 2026, 18:07
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La noche del lunes en Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) quedará en la memoria de los fanáticos del reality, pero no precisamente por razones futbolísticas. La gala de eliminación entre Daniela De Lucía y Danelik terminó empañada por un papelón en vivo que encendió las redes y obligó al propio Santiago del Moro a salir a dar explicaciones.

El momento bochornoso ocurrió cuando Del Moro pidió que mostraran en pantalla los porcentajes parciales de votación para mantener el suspenso. Lo que apareció fue un disparate matemático: la placa reflejó cifras desconcertantes, un 53,1% frente a un 56,9%, cuya suma arrojaba un total del 110%, una inconsistencia que generó murmullos inmediatos en el estudio y una explosión de quejas en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en instalar la palabra "fraude".

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Al volver del corte comercial, el conductor intentó apagar el incendio. Según explicó Del Moro, se trató de un "error de tipeo" cometido al transcribir los datos proporcionados por la escribana. Minutos después, la pantalla mostró las cifras corregidas, marcando un 52,9% contra un 47,1%. Pero la rectificación no calmó los ánimos: ante los gritos y reproches del público presente, Del Moro reaccionó con firmeza. "Chicos, si no saben cuál es cuál", espetó, señalando que en ese momento los porcentajes se mostraban sobre siluetas anónimas, sin identificar a ninguna participante.

En una nota con Ángel de Brito en Bondi Live, Laura Ubfal, panelista del reality y una de las voces más consultadas cada vez que explota una polémica de este tipo, salió a poner paños fríos y dar contexto a lo sucedido.

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¿Hubo complot en la casa de Gran Hermano?

Un comunicado de Gran Hermano hizo explotar todo dentro de la casa. En ese mensaje, El Big habló de supuestas "conductas tramposas" en la ducha. Emanuel no dudó y apuntó directamente contra Manu, convencido de que él sería el responsable. Se lo comentó a Zunino en la habitación: "Expresión corporal, amigo, fue él. Entonces, si no entró en esta placa, la otra placa, ya sabemos lo que tenemos que hacer".

La acusación tiene un antecedente puntual: Nazareno, el último eliminado, había contado afuera que hacía complot con Manu en la ducha, un lugar donde no se usan micrófonos. Zunino lo recordó enseguida: "Hasta él me había contado: 'Che, en ediciones anteriores se ponían con jabón. Se decían con jabón acá, las iniciales'". Emanuel agregó otro detalle: "Yo el otro día le digo 'Está el baño libre' y Manu dijo: 'Naza, ¿nos bañamos?'".

El señalamiento no dejó demasiado espacio para las dudas. "Es Manu de acá a la China", cerró Emanuel, quien incluso fue a tocar el timbre para pedir una intervención de Gran Hermano. El clima dentro de la casa se volvió más tenso que nunca y los jugadores saben que cualquier movimiento en falso puede salir muy caro.

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